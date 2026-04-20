Худрук Театра на Малой Ордынке объяснил, почему перестал презирать Богомолова
Худрук Бояков похвалил постановку Константина Богомолова «Дачники на Бали»
Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков заявил, что спектакль «Дачники на Бали» в режиссуре Константина Богомолова представляет собой «взрослую и смелую» постановку с «хулиганским» подтекстом.
В беседе с NEWS.ru Бояков сообщил, что Богомолов творчески переродился и превратился в действительно интересного думающего режиссёра.
«Посмотрел я его спектакль «Дачники на Бали». И я восхищён. Это блестящая работа, очень взрослая, хулиганская, наглая, смелая, честная... Уважение у меня огромное», — отметил продюсер.При этом худрук добавил, что прежние работы супруга Собчак вызывали у него противоположные, отрицательные эмоции.
«Не нравился мне Константин Богомолов. Не мог я видеть его инфантильные постмодернистские спектакли-провокации в том же МХТ им. Чехова. И говорил я об этом открыто», — подчеркнул режиссёр.Бояков считает, что прошлые постановки Константина носили характер провокаций и не обладали необходимой для искусства глубиной произведения.