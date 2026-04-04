Азамат Мусагалиев выдал мемную пародию на Любовь Успенскую
Азамат Мусагалиев вновь доказал, что его мимика — отдельный вид искусства. В одном из выпусков шоу «Кстати» комику досталась задача изобразить выражение лица под конкретную мемную подпись.
Фраза была максимально провокационной: «Лицо Успенской, когда с ней пытается записать фит очередной молодой рэпер». Азамат не растерялся и выдал настолько выразительную и гротескную эмоцию, что зрители сразу оценили попадание.
Многие отметили, что у Мусагалиева получилось не просто скопировать мимику, а передать характер и настроение, благодаря чему пародия выглядела особенно живой и узнаваемой. Не зря в сети уже шутят, что ему можно вручать «премию имени Джима Керри» за лучшую мимическую роль.
Фрагмент быстро разошёлся по соцсетям, а пользователи активно спорят: получилось ли действительно похоже или это просто удачный комедийный образ.
