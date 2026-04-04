«Зайка» покоряет сердца: Дубцова показала нового члена семьи
Ирина Дубцова поделилась радостной новостью с подписчиками — в её семье произошло пополнение. Правда, речь идёт не о ребёнке, а о новом пушистом друге.
Артистка опубликовала трогательное фото с очаровательным щенком, которому всего три месяца. Нового питомца певица назвала Зайкой — и, судя по реакции поклонников, имя подошло идеально.
Малыш уже успел стать настоящей звездой соцсетей: фанаты активно обсуждают его милую мордочку и даже шутят, что щенок чем-то похож на свою знаменитую хозяйку.
Сама Дубцова, судя по всему, полностью очарована новым членом семьи и с удовольствием делится моментами с ним. Похоже, теперь в её блоге будет ещё больше уюта и милоты.
