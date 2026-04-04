«Всё остальное я себе прощаю»: Мамаева высказалась о деньгах, роскоши и уроках юности
Надежда Мамаева призналась, что жалеет о несделанных инвестициях в молодости
Надежда Мамаева откровенно рассказала в соцсетях, о чём жалеет, оглядываясь на молодость.
По её словам, тогда она тратила деньги на машины, вещи и путешествия, но не задумывалась о недвижимости. Сейчас телезвезда считает, что это было упущением.
Поклонники, заинтересовавшись источником средств на дорогие автомобили, задали вопрос, откуда у неё в 22 года были такие деньги. Надежда честно ответила, что это были подарки от мужчины.
«Я никогда сама не зарабатывала таких денег, чтобы купить себе что-то дорогое. Первые приличные деньги, я начала зарабатывать в 33 года, но и это не те суммы, чтобы позволить себе такие покупки!» — рассказала она.