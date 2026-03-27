«Залюбленные, но не избалованные»: Сергей Лазарев высказался о детях

Сергей Лазарев с детьми

Сергей Лазарев поделился в шоу «Натальная карта», каким отцом он старается быть для своих детей — Никиты и Анны.



По словам артиста, после их появления его жизнь сильно изменилась: во время гастролей он скучает по наследникам и при каждой возможности стремится проводить с ними максимум времени. Несмотря на тёплое и заботливое отношение, певец подчёркивает, что не балует детей.

Лазарев отметил, что они растут «залюбленными», но без вседозволенности — у них нет привычки получать всё по первому требованию. В воспитании он во многом опирается на методы своей мамы.

При этом артист с юмором добавил, что бабушка позволяет внукам гораздо больше, чем когда-то ему самому, из-за чего он иногда шутливо возмущается.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

