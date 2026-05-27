«Мне угрожают»: Ольга Дибцева о хейтерах

27 мая 2026, 11:56

Актриса Ольга Дибцева рассказала о хейтерах

Ольга Дибцева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Ольга Дибцева вспомнила о жутком периоде в своей жизни. Речь идет о десятилетней слежке женщины-сталкера.





В откровенном интервью «Леди Mail» звезда рассказала, что поклонница нанимала фотографа, чтобы снимать актрису с коляской, присылала снимки с угрозами и доставала её друзей. Дибцева обращалась в полицию, и выяснилось, что женщине под 60 и живёт она далеко от столицы. К счастью, два года назад преследовательница исчезла. Собеседница упомянула и «угрозы» от мужчин.





«Да, у меня действительно много подписчиков-мужчин и они мне прям угрожают: “Полюбим вас, только если вы вернетесь к прежним формам!” Это забавно, конечно. И, само собой, такое меня уже давно не обижает», — прокомментировала Дибцева.