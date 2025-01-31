Заставил открыть рот: Стас Костюшкин сделал откровенное признание о насилии в детстве. Кто еще из звезд стал жертвой педофилов?

Стас Костюшкин (Фото: соцсети)
Некоторые звезды российского шоу-бизнеса решились поделиться травмирующими воспоминаниями о насилии, которое они пережили в детстве.
Среди жертв педофилов оказались Лена Катина, Стас Костюшкин и Манижа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В 11-летнем возрасте она стала жертвой педофила, который выследил её в подъезде родного дома в Москве.
Преступник вывел её на лестничную площадку и заставил снять штаны, пытаясь принудить к оральному сексу. Несмотря на уговоры девочки, он заставил её удовлетворять его рукой. Катя рассказала о произошедшем матери, они обратились в милицию, но преступника так и не нашли.
Это случилось, когда он с друзьями играл на территории заброшенного завода в Петербурге. Мужчина заставил мальчиков лечь в ряд и совершил над ними насилие, после чего ребята договорились никому об этом не рассказывать.
В первый раз она испытала сильный страх и не смогла ничего сделать. Подобная ситуация повторилась ещё дважды, но в третий раз Манижа нашла в себе силы оттолкнуть незнакомца.
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Заставил её удовлетворять его рукойСолистка группы «Тату» Лена Катина впервые рассказала о своем опыте несколько лет назад.
В 11-летнем возрасте она стала жертвой педофила, который выследил её в подъезде родного дома в Москве.
«Я заходила в подъезд и вызвала лифт. Вдруг в этот лифт влетает мужчина и говорит: "Будешь орать — будет плохо", — вспоминала певица.
Преступник вывел её на лестничную площадку и заставил снять штаны, пытаясь принудить к оральному сексу. Несмотря на уговоры девочки, он заставил её удовлетворять его рукой. Катя рассказала о произошедшем матери, они обратились в милицию, но преступника так и не нашли.
Лена Катина (Фото: соцсети)
Он достал член, засунул каждому в ротПевец Стас Костюшкин в 2020 году поделился воспоминаниями о насилии, которому он подвергся в восемь лет.
Это случилось, когда он с друзьями играл на территории заброшенного завода в Петербурге. Мужчина заставил мальчиков лечь в ряд и совершил над ними насилие, после чего ребята договорились никому об этом не рассказывать.
«Он положил нас всех: "Каждый открыл рот!" Он достал член, засунул каждому в рот. Я еще говорил: "Зачем вы это делаете?" А я не понимаю вообще, что это, зачем это происходит», — поделился воспоминаниями Костюшкин.
Трогали за тело и гениталииИсполнительница Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью, что в 15 лет столкнулась с насилием в метро. В час пик её несколько раз трогали за тело и гениталии.
Манижа (Фото: соцсети)
В первый раз она испытала сильный страх и не смогла ничего сделать. Подобная ситуация повторилась ещё дважды, но в третий раз Манижа нашла в себе силы оттолкнуть незнакомца.
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Дарья Осипова