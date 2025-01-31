«Потеряла все: мужа, своих учеников, друзей» — жена экс-фигуриста Кирсанова Наталья ​рассказала об утрате мужа в авиакатастрофе в США

Александр Кирсанов с юными фигуристами Шоном Кеем и Анджелой Янг (Фото: соцсети)
В смертельной авиакатастрофе в Вашингтоне, которая случилась 30 января 2025 года, погибло огромное количество людей. Среди них – бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший за Россию, Азербайджан и США. На момент смерти ему было всего 46 лет. Жена Кирсанова, Наталья Гудина, поделилась своим горем с ABC News, подтверждая гибель супруга.
«Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», – с болью сказала Наталья.На борту самолета находилось множество спортсменов, а также их родственники и тренеры. Гудина рассказала, что она с мужем сами тоже проводили на рейс молодых фигуристов — своих учеников. Один из супругов должен был полететь с ребятами, и отправился Александр.
«Возвращались домой после участия в Национальном лагере развития, проводившегося совместно с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас», — заявила пресс-служба Федерации фигурного катания США ранее.В числе трагично погибших также значатся чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, и тренер Инна Волянская. Все они ранее проживали на территории РФ.
Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе
Очевидцы вспоминают, как перед крушением раздались два громких хлопка. Звучи были странные, по мнению местных жителей, «необычные». Военные вертолеты на регулярной основе летают вблизи аэропорта, где произошла авиакатастрофа после попытки пассажирского борта сесть в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне, так как на них перевозят политиков, поэтому очевидцам было, с чем сравнить.
Причины трагедии все еще выясняются.
Мир фигурного катания и спорта скорбит. Жизни многих талантливых людей оборвались слишком рано.
Читайте также:
«Довел до ручки»: Трамп раскритиковал администрацию Байдена на фоне крушения самолета
«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына
«Это ее сломало»: молодая учительница погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием
Мария Моисеева