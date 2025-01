Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома

«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти певицы, автора песен и актрисы Марианны Фейтфулл. Марианна мирно ушла из жизни сегодня в Лондоне в окружении любящей семьи», — передает издание слова представителя певицы.

«Я не осознавала, сколько у меня настоящих друзей. Чувствую себя такой счастливой и любимой, и благодарю всех за добрые мысли», — делилась Марианна после тяжелой болезни.

Фэйтфулл прославилась в 1960-х. Она начала музыкальную карьеру после того, как была замечена менеджером The Rolling Stones Эндрю Лугом Олдэмом. Первый хит Марианны «As Tears Go By» был написан Миком Джаггером и Китом Ричардсом, а последовавшие синглы, включая «Come And Stay With Me» и «Summer Nights», закрепили её успех.В конце 60-х она встречалась с Джаггером, а после их разрыва столкнулась с тяжёлым периодом жизни, оказавшись на улице из-за наркотической зависимости. Однако в 1979 году она триумфально вернулась с альбомом «Broken English», который стал классикой. Позднее певица перешла к джазу и блюзу. В 2021-м году её последней работой стала «She Walks In Beauty».Фэйтфулл также снималась в кино, в том числе в «Девушке на мотоцикле» (1968) и фильме «Ирина Палм сделает это лучше» (2007). В 2006 году Марианна поборола рак груди.После известия о её смерти поклонники и знаменитости выражают соболезнования. Джоан Роулинг назвала альбом Фэйтфулл одним из своих любимых. Фанаты отмечают, что её влияние на историю The Rolling Stones и всей британской сцены невозможно переоценить.