Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома

Ксения Бородина (Фото; соцсети)
Ксения, известная своей любовью к турецким сериалам, не раз летала в Стамбул для встреч с артистами и посещения съемочных локаций. На этот раз Эрчел и Ардуч впервые посетили Москву и были впечатлены теплым приемом, который им оказали в столице.
В беседе с журналистами Бородина рассказала, что, несмотря на появление в ее жизни Сердюкова, она продолжает увлеченно смотреть турецкие сериалы. Однако Николай предпочитает заниматься своими делами, когда Ксения погружается в мир драматических историй.
Кроме того, телеведущая поделилась подробностями подготовки к своей свадьбе. Она планирует сделать торжество камерным, однако количество гостей, по ее словам, все равно будет значительным. Ксения также задумала ввести строгий дресс-код для приглашенных, чтобы все выглядели красиво и элегантно.
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