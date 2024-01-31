«Жалко, простят»: Охлобыстин предположил, что станет с участниками «голой вечеринки»

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В результате, народ всё равно простит участников «голой вечеринки», потому что их жалко, заявил доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, актёр Иван Охлобыстин в интервью для «РИА Новости».
«Посмотрим. Но у нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что все равно жалко», — заявил Охлобыстин.
По его словам, нынешняя ситуация не заключается в потери любви к артистам, которые приняли участие в «голой вечеринке», а, скорее, в возникшей по отношению к ним брезгливости. Охлобыстин считает, что россиянам просто надоело проявление бескультурия, которое с завидной периодичностью демонстрируют звёзды российской эстрады.
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