Жена Александра Петрова не скрыла лицо сына Федора на новом фото

Виктория Антонова (Петрова) Фото: Инстаграм* @viktoriyaantonova_)
Супруга актера Александра Петрова, вероятно, решила больше не прятать лицо сына. В своем блоге Виктория поделилась фото, снятыми во время прогулки.
На новом снимке Федор спал в коляске, пока его мама сидела в кафе.
Читайте также:
«Нас выгнали»: Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за наряда Анжелики Варум
Молодая невеста Лепса рассказала, как влюбила в себя певца
Милош Бикович помогает Александру Петрову растить сына: «Мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля»
*Запрещен в РФ
«Прогулки, встречи и фотосеты с подружками теперь такие или мать в декрете и ее красные балетки», — подписала публикации жена актера.Напомним, в апреле текущего года Виктория и Александр впервые стали родителями. У них родился мальчик, которого они назвали Федором.
Читайте также:
«Нас выгнали»: Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за наряда Анжелики Варум
Молодая невеста Лепса рассказала, как влюбила в себя певца
Милош Бикович помогает Александру Петрову растить сына: «Мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля»
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова