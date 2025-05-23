Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Жена Александра Петрова не скрыла лицо сына Федора на новом фото

Жена Александра Петрова не скрыла лицо сына Федора на новом фото

Жена Александра Петрова показала лицо сына на фото, сделанном в столичном кафе
Виктория Антонова (Петрова) Фото: Инстаграм* @viktoriyaantonova_)

Виктория Антонова (Петрова) Фото: Инстаграм* @viktoriyaantonova_)

Супруга актера Александра Петрова, вероятно, решила больше не прятать лицо сына. В своем блоге Виктория поделилась фото, снятыми во время прогулки.
На новом снимке Федор спал в коляске, пока его мама сидела в кафе.

«Прогулки, встречи и фотосеты с подружками теперь такие или мать в декрете и ее красные балетки», — подписала публикации жена актера.

Напомним, в апреле текущего года Виктория и Александр впервые стали родителями. У них родился мальчик, которого они назвали Федором.

Читайте также:

«Нас выгнали»: Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за наряда Анжелики Варум

Молодая невеста Лепса рассказала, как влюбила в себя певца

Милош Бикович помогает Александру Петрову растить сына: «Мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля»

*Запрещен в РФ
#кафе
#мать
#мальчик
#мама
#рф
Помощница Киркорова рассказала о его состоянии после получения ожога
Помощница Киркорова заявила, что он находится под наблюдением врачей после ожога
23 мая 2025, 18:13

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Филипп Киркоров находится под наблюдением врачей после ожога, полученного во время концерта.
Об этом 23 мая «Известиям» сообщила помощница артиста Екатерина Успенская. По ее словам, певец взял небольшой перерыв в работе, но планирует вернуться к выступлениям, как только состояние улучшится.

Инцидент произошел 25 апреля на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Как сообщал концертный директор артиста, во время выступления при подъеме на подвесном микрофоне у Киркорова возникла техническая неполадка, приведшая к ожогу. Несмотря на происшествие, в ближайшее время певец отмечает важную дату — 40 лет творческой деятельности.

Читайте также:

«Просто куклы для утех»: Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра»

«Нас выгнали»: Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за наряда Анжелики Варум

«Бал лицемерия»: Волочковой стало плохо у гроба Григоровича

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#происшествие
#певец
#закрытие
#бал
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просто куклы для утех»: Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра»
Музыкальный критик Сергей Соседов порадовался закрытию группы «ВИА Гра»
23 мая 2025, 18:01

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра». Его мнение узнала Общественная Служба Новостей. Собеседник подчеркнул, что изначально у дуэта был хороший старт, все было интересно и «слушабельно».
«Но потом система, видимо, сломалась, и мы получили вместо женского вокального коллектива настоящую порнографию», — пояснил Сергей Соседов.
Он добавил, что продюсер Константин Меладзе создавал «ВИА Гру», чтобы зарабатывать деньги. Соседов обратил внимание на смену людей в коллективе. По его мнению, Меладзе их выбирал будто бы не для пения, а для «скабрезных целей».

«Это просто куклы для утех Константина», — подчеркнул Соседов.

В заключение он назвал «ВИА Гру» «самой бессмысленной группой» за всю историю отечественного шоубиза.

Читайте также:

«Нас выгнали»: Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за наряда Анжелики Варум

«Бал лицемерия»: Волочковой стало плохо у гроба Григоровича

В Москве госпитализировали Филиппа Киркорова
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нас выгнали»: Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за наряда Анжелики Варум
Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за коротких шорт Анжелики Варум
23 мая 2025, 17:54

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Леонид Агутин рассказал о путешествии в Венецию, в ходе которого произошел конфуз из-за его супруги Анжелики Варум. По словам певца, они пришли поужинать в ресторан, однако их отказались обслуживать и попросили покинуть заведение.
Инцидент произошел в 2000 году, когда артисты только поженились. Анжелика была в свадебном наряде, который состоял из удлиненного жакета, корсета, шляпки с вуалью и белых ультракоротких шортов.

«Подошел официант и сказал, что здесь наш внешний вид неприемлем. Я считал, что Анжелика в трусах, но она утверждала, что это шортики. И нас выгнали с собственной свадьбы! Посадили в лодку, и мы поехали искать, где бухнуть», — поделился Агутин в студии программы «Шоу Воли» на ТНТ.

Напомним, пара заключила брак уже после рождения дочери Елизаветы-Марии в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции.

Читайте также:

В Москве госпитализировали Филиппа Киркорова

Вера Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие Константином Меладзе группы «ВИА Гра»

Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный не может развестись с женой

*Запрещен в РФ
#закрытие
#инцидент
#шоу
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бал лицемерия»: Волочковой стало плохо у гроба Григоровича
Волочковой стало плохо на церемонии прощания с хореографом Юрием Григоровичем
23 мая 2025, 15:49

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

На сцене Большого театра прошла церемония прощания с легендарным балетмейстером Юрием Григоровичем. Проститься с мэтром пришли поклонники, коллеги и ученики, среди них была Анастасия Волочкова. Артистка открыто говорила о том, что не уверена, впустят ли её внутрь.
Особое внимание балерина уделила конфликтной истории с Большим театром, которая длилась не один год. Волочкова сталкивалась с давлением и ограничениями, включая запрет на репетиции в Мариинском театре и увольнение из Большого театра. По её словам, в момент, когда было всё потеряно, Григорович лично помог артистке вернуться в
Россию после зарубежного контракта и вновь выступать на сцене.

Волочкова рассказала, что на церемонии она встретила Валерия Гергиева и Махара Вазиева, которые были рады её появлению.
«Я пока плакала у гроба, слава Богу, меня впустили, я встретила Валерия Гергиева и Махара Вазиева. Они прекрасно отреагировали на моё появление. Меня обняли», — рассказала она.
Позже балерина не скрывала, что не поверила в искренность этого жеста.
«Это бал лицемерия называется, знаете, когда тебе сегодня целуют руки... Если честно, мне стало плохо, но какой-то добрый человек принёс свой стаканчик воды, хотя она тут не поможет», — призналась Волочкова.
Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Главным местом работы балетмейстера был Большой театр. В нём он прославился своими авторскими постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.

Читайте также:

«Я звонил ему в больницу»: Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем

«Пустите меня к гробу»: Волочкова простится с Григоровичем, несмотря на запрет

«Мог послать куда подальше»: Шиловский рассказал о крутом нраве Григоровича
#театр
#человек
#балет
#похороны
#церемония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве госпитализировали Филиппа Киркорова
Mash: Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии в Москве
23 мая 2025, 15:35

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Народного артиста России Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
У певца начались осложнения после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, а также на одной из рук началось осложнение из-за сахарного диабета.

В настоящее время врачи борются за здоровье поп-короля. Уточняется, что в больнице Киркоров лежит уже несколько недель.

Напомним, во время концерта в БКЗ «Октябрьский» у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Артист получил ожог второй степени.

Читайте также:

Суд в Москве рассмотрит иск Разина к родным Шатунова

Вера Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие Константином Меладзе группы «ВИА Гра»

«Гузеева и Сябитова ведут себя как бабушки у подъезда»: Соседов высказался против программы «Давай поженимся!»

*Запрещен в РФ
#врачи
#здоровье
#артист
#рф
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате