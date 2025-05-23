«Нас выгнали»: Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за наряда Анжелики Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)
Леонид Агутин рассказал о путешествии в Венецию, в ходе которого произошел конфуз из-за его супруги Анжелики Варум. По словам певца, они пришли поужинать в ресторан, однако их отказались обслуживать и попросили покинуть заведение.
Инцидент произошел в 2000 году, когда артисты только поженились. Анжелика была в свадебном наряде, который состоял из удлиненного жакета, корсета, шляпки с вуалью и белых ультракоротких шортов.
Напомним, пара заключила брак уже после рождения дочери Елизаветы-Марии в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции.
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«Подошел официант и сказал, что здесь наш внешний вид неприемлем. Я считал, что Анжелика в трусах, но она утверждала, что это шортики. И нас выгнали с собственной свадьбы! Посадили в лодку, и мы поехали искать, где бухнуть», — поделился Агутин в студии программы «Шоу Воли» на ТНТ.
Напомним, пара заключила брак уже после рождения дочери Елизаветы-Марии в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции.
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Екатерина Коршунова