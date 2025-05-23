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«Нас выгнали»: Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за наряда Анжелики Варум

Леонид Агутин вспомнил о конфузе в Италии из-за коротких шорт Анжелики Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Леонид Агутин рассказал о путешествии в Венецию, в ходе которого произошел конфуз из-за его супруги Анжелики Варум. По словам певца, они пришли поужинать в ресторан, однако их отказались обслуживать и попросили покинуть заведение.
Инцидент произошел в 2000 году, когда артисты только поженились. Анжелика была в свадебном наряде, который состоял из удлиненного жакета, корсета, шляпки с вуалью и белых ультракоротких шортов.

«Подошел официант и сказал, что здесь наш внешний вид неприемлем. Я считал, что Анжелика в трусах, но она утверждала, что это шортики. И нас выгнали с собственной свадьбы! Посадили в лодку, и мы поехали искать, где бухнуть», — поделился Агутин в студии программы «Шоу Воли» на ТНТ.

Напомним, пара заключила брак уже после рождения дочери Елизаветы-Марии в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции.

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Помощница Киркорова рассказала о его состоянии после получения ожога
Помощница Киркорова заявила, что он находится под наблюдением врачей после ожога
23 мая 2025, 18:13

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Филипп Киркоров находится под наблюдением врачей после ожога, полученного во время концерта.
Об этом 23 мая «Известиям» сообщила помощница артиста Екатерина Успенская. По ее словам, певец взял небольшой перерыв в работе, но планирует вернуться к выступлениям, как только состояние улучшится.

Инцидент произошел 25 апреля на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Как сообщал концертный директор артиста, во время выступления при подъеме на подвесном микрофоне у Киркорова возникла техническая неполадка, приведшая к ожогу. Несмотря на происшествие, в ближайшее время певец отмечает важную дату — 40 лет творческой деятельности.

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«Просто куклы для утех»: Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра»
Музыкальный критик Сергей Соседов порадовался закрытию группы «ВИА Гра»
23 мая 2025, 18:01

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра». Его мнение узнала Общественная Служба Новостей. Собеседник подчеркнул, что изначально у дуэта был хороший старт, все было интересно и «слушабельно».
«Но потом система, видимо, сломалась, и мы получили вместо женского вокального коллектива настоящую порнографию», — пояснил Сергей Соседов.
Он добавил, что продюсер Константин Меладзе создавал «ВИА Гру», чтобы зарабатывать деньги. Соседов обратил внимание на смену людей в коллективе. По его мнению, Меладзе их выбирал будто бы не для пения, а для «скабрезных целей».

«Это просто куклы для утех Константина», — подчеркнул Соседов.

В заключение он назвал «ВИА Гру» «самой бессмысленной группой» за всю историю отечественного шоубиза.

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#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«Бал лицемерия»: Волочковой стало плохо у гроба Григоровича
Волочковой стало плохо на церемонии прощания с хореографом Юрием Григоровичем
23 мая 2025, 15:49

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

На сцене Большого театра прошла церемония прощания с легендарным балетмейстером Юрием Григоровичем. Проститься с мэтром пришли поклонники, коллеги и ученики, среди них была Анастасия Волочкова. Артистка открыто говорила о том, что не уверена, впустят ли её внутрь.
Особое внимание балерина уделила конфликтной истории с Большим театром, которая длилась не один год. Волочкова сталкивалась с давлением и ограничениями, включая запрет на репетиции в Мариинском театре и увольнение из Большого театра. По её словам, в момент, когда было всё потеряно, Григорович лично помог артистке вернуться в
Россию после зарубежного контракта и вновь выступать на сцене.

Волочкова рассказала, что на церемонии она встретила Валерия Гергиева и Махара Вазиева, которые были рады её появлению.
«Я пока плакала у гроба, слава Богу, меня впустили, я встретила Валерия Гергиева и Махара Вазиева. Они прекрасно отреагировали на моё появление. Меня обняли», — рассказала она.
Позже балерина не скрывала, что не поверила в искренность этого жеста.
«Это бал лицемерия называется, знаете, когда тебе сегодня целуют руки... Если честно, мне стало плохо, но какой-то добрый человек принёс свой стаканчик воды, хотя она тут не поможет», — призналась Волочкова.
Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Главным местом работы балетмейстера был Большой театр. В нём он прославился своими авторскими постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.

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#балет
#похороны
#церемония
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В Москве госпитализировали Филиппа Киркорова
Mash: Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии в Москве
23 мая 2025, 15:35

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Народного артиста России Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
У певца начались осложнения после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, а также на одной из рук началось осложнение из-за сахарного диабета.

В настоящее время врачи борются за здоровье поп-короля. Уточняется, что в больнице Киркоров лежит уже несколько недель.

Напомним, во время концерта в БКЗ «Октябрьский» у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Артист получил ожог второй степени.

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*Запрещен в РФ
#врачи
#здоровье
#артист
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Иван Ургант появился в Москве впервые за долгое время
Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на сцене в Москве
23 мая 2025, 14:37

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущего Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на российской сцене в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак, опубликовав соответствующее видео. Мужчина был в ЦДМ на Лубянке на мероприятии Фонда «Друзья», которое прошло накануне.
«О, мать честная, Боже мой, посмотрите, Ксюшенькины сапоги, сапоги сапожки. Ксюш, ещё раз тебе говорю, нельзя брать детские вещи и надевать...» — сказал веселым тоном Ургант, обращаясь к Собчак.

Та в ответ широко улыбнулась, смотря на Ивана и покрасовавшись перед камерой.

Шоумен выступал в рамках благотворительного мероприятия, наполняя его юморными высказываниями. Обычно Ургант работает за рубежом, но после длительного перерыва приехал в Москву. Посмотреть на него собрались многие известные личности.

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