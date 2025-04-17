Жена Андрея Черкасова показала фигуру в бикини через два месяца после родов

Певец Алексей Чумаков с улыбкой рассказал о ссорах с женой Юлией Ковальчук на премии «Прорыв года 2025» от Moda topical. В интервью с журналистами он пошутил, назвав себя «абьюзером и деспотом», а Юлю — «жертвой», которая мирится первой.