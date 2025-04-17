Жена Андрея Черкасова показала фигуру в бикини через два месяца после родов

Кристина Черкасова (Фото: Telegram @cherkasova_kris)
Жена Андрея Черкасова Кристина продемонстрировала подписчикам фигуру в красном купальнике через два месяца после родов.
Напомним, Черкасовы стали родителями во второй раз. 10 февраля Кристина родила сына. Девушка решила показать подписчикам свою фигуру в купальнике и призналась, что довольна своим внешним видом, несмотря на полное отсутствие спорта и постоянное чувство голода из-за грудного вскармливания.
Девушка также пожаловалась, что из-за бессонных ночей, у нее не хватает сил на занятия спортом.
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«В целом я довольна, учитывая, что никакой физической нагрузки нет, но качество тела оставляет желать лучшего. Подключила вакуум, каждое утро натощак выполняю. Но с питанием пока всё сложно, на грудном вскармливании безудержный жор. Могу в 12 ночи пойти съесть котлету с хлебом и чай с вафлями попить», — написала Черкасова в Telegram-канале.
Девушка также пожаловалась, что из-за бессонных ночей, у нее не хватает сил на занятия спортом.
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Элина Позднякова