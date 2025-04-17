Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Жена Андрея Черкасова показала фигуру в бикини через два месяца после родов

Жена Андрея Черкасова показала фигуру в бикини через два месяца после родов

Кристина Черкасова (Фото: Telegram @cherkasova_kris)

Жена Андрея Черкасова Кристина продемонстрировала подписчикам фигуру в красном купальнике через два месяца после родов.
Напомним, Черкасовы стали родителями во второй раз. 10 февраля Кристина родила сына. Девушка решила показать подписчикам свою фигуру в купальнике и призналась, что довольна своим внешним видом, несмотря на полное отсутствие спорта и постоянное чувство голода из-за грудного вскармливания.

«В целом я довольна, учитывая, что никакой физической нагрузки нет, но качество тела оставляет желать лучшего. Подключила вакуум, каждое утро натощак выполняю. Но с питанием пока всё сложно, на грудном вскармливании безудержный жор. Могу в 12 ночи пойти съесть котлету с хлебом и чай с вафлями попить», — написала Черкасова в Telegram-канале.

Девушка также пожаловалась, что из-за бессонных ночей, у нее не хватает сил на занятия спортом.

Читайте также:

Звезды «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы стали родителями во второй раз

«Малыш начал терять пульс»: Кристине Черкасовой едва не сделали экстренное кесарево во время вторых тяжёлых родов

«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
#качество
#видео
#день рождения
#чай
#звёзды
#дома
#telegram
#девушка
#тела
«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото
Певица Алекса выложила в блог новые семейные фото с четырехлетия дочки Адрианы
17 апреля 2025, 05:35

Алекса и ее дочка Адриана (Фото: Instagram* @aleksa___official)

Певица Алекса (Александра Чвикова) вместе с супругом Вячеславом Дайчевым отпраздновала четырехлетие дочери Адрианы. Семейные кадры, полные тепла, появились в ее блоге. Праздник прошел ярко, несмотря на недавние слухи о разводе пары.
16 апреля дом Алексы украсили шарами, а стол накрыли с изящной сервировкой.

Кадры с праздника Адрианы (Фото: Instagram* @aleksa___official)

«На память», — подписала 36-летняя мама под праздничными фотографиями.
Маленькая Адриана блистала в малиновом пышном платье — ее ждали розовый торт с медведем и кукольный домик в подарок. На одной из фотографий Вячеслав нежно целует жену и дочь, держа девочку на руках.

Вячеслав Дайчев, Алекса и их дочка Адриана (Фото: Instagram* @aleksa___official)

Алекса поделилась, что Адриана — девочка с характером, но очень рассудительная.

«Я счастлива быть твоей мамой, ты даришь столько любви и тепла всем нам каждый день… Пусть всегда в твоей жизни светит солнце, пусть всегда в твоей жизни будут любимые и близкие люди рядом! Люблю тебя сильно-сильно», — обратилась певица к дочери.
Вечером для детей устроили шоу с аниматором в образе Эльзы, любимой героини именинницы.

«Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым
«Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым
15 марта в блоге певицы появился пост о разводе с Дайчевым, но она быстро опровергла его, заявив о взломе. Певица удалила «объявление о разводе», однако часть комментаторов продолжила сомневаться в ее искренности.

Твердили, что настоящие хакеры не стали бы ограничиваться такой мелочью — они бы скорее слили в Сеть личную информацию певицы, ее диалоги и, возможно, даже интимные фото. Алекса оставила подобное ехидство без комментариев.

Кадры с праздника Адрианы (Фото: Instagram* @aleksa___official)

Новые семейные фото с праздника можно считать доказательством, что у них с Дайчевым все в порядке, а любовь к дочери объединяет супругов еще сильнее.

Читайте также:

В США полиция задержала звезду фильма «Шестое чувство»

«Огромный поцелуй России»: Жан-Клод Ван Дамм записал теплое обращение к Путину с желанием посетить РФ и стать амбассадором мира

В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

*Запрещенная в России экстремистская организация
#праздник
#дом
#певица
#фото
#любовь
#пост
#кадры
#шоу
#подарок
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США полиция задержала звезду фильма «Шестое чувство»
Актера Осмента из фильма «Шестое чувство» задержали в Калифорнии за алкоголь
17 апреля 2025, 05:09

Хэйли Осмент (Фото: Instagram* @hjosment)

Актер Хэйли Осмент, известный по роли в фильме «Шестое чувство», был задержан в Калифорнии за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на горнолыжном курорте Маммот-Маунтин. Об этом сообщил портал TMZ.
Инцидент произошел 8 апреля: полиция получила вызов о пьяном человеке около 14:00 по местному времени. Однако случай не закончился для Хэйли неосторожным употреблением алкоголя. При задержании у Осмента такде обнаружили подозрительное вещество, которое отправили на экспертизу.

Хэйли Осмент (Фото: Instagram* @hjosment)

Актера отпустили в тот же день, но окружной прокурор Моно рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

29 февраля сообщалось, что американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», в возрасте 39 лет. Однако причина ее смерти была обозначена как «неопределенная».

В ночь с 16 на 17 апреля «Радио 1» стало известно, из-за чего погибла актриса.

Читайте также:

«Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым

В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

«Огромный поцелуй России»: Жан-Клод Ван Дамм записал теплое обращение ​к Путину с желанием посетить РФ и стать амбассадором мира

*Запрещенная в России экстремистская организация
#полиция
#актёр
#портал
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ответили на вопросы о семейных ссорах и конфликтах
17 апреля 2025, 00:57

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: кадр видео Instagram* @juliakovalchuk)

Певец Алексей Чумаков с улыбкой рассказал о ссорах с женой Юлией Ковальчук на премии «Прорыв года 2025» от Moda topical. В интервью с журналистами он пошутил, назвав себя «абьюзером и деспотом», а Юлю — «жертвой», которая мирится первой.
«Мы нормальные обычные люди. Достаточно долго вместе живем, любит друг друга. Конечно, случаются моменты каких-то разногласий», — начала отвечать Ковальчук на вопрос «Super.ru» о спорах.
Супруги признались, что ссорятся, как все, и могут покричать или не говорить друг с другом день-два. Хотя Юлия заявила, что муж преувеличивает — лично она не помнит, чтобы они оба отмалчивались больше часа о какой-то проблеме.

Алексей с иронией заметил, что Юлия чаще делает шаг к примирению, ведь он в их отношениях главный «монстр».

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

«Кто мирится первый? Ну, наверное, чаще Юля. Я же абьюзер, я же монстр, деспот. Конечно же жертва всегда этим занимается (делает шаги к примирению). Коей и является Юля в нашей семье», — сказал он.
За шутками пары чувствуется тепло их отношений, которые длятся уже много лет. Супруги явно наслаждаются возможностью посмеяться над слухами: Чумаков объяснил, что такое «абьюз», поддразнивая хейтеров, которые считают его мастером в этом. Ведь, по словам некоторых людей в Сети, он осуществляет над любимой все типы насилия: «физическое, моральное и финансовое».

«Почему бы это не сделать?»: Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе
«Почему бы это не сделать?»: Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе
Алексей также затронул и тему дружбы между мужчиной и женщиной, упомянув Фрейда. По его мнению, влечение между представителями разного пола неизбежно.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

«Всему всегда во главе стоит сексуальность — и это нормально. Когда мужчина впервые видит женщину, он в любом случае воспринимает её как объект влечения. Сексуального или духовного. Это не связано с дружбой. Дружба — это не вопрос влечения. Дружба — это вопрос человеческой самоотверженности», — указал он.
Юлия согласилась с этим мнением.

По словам пары, могут быть рабочие отношения, может быть «косвенная дружба» (например, если общаешься с подругами жены или друзьями мужа). Но крепких платонических отношений без подтекста между незнакомыми девушкой и парнем сформироваться не может. Если они видятся впервые и никак не связаны даже по знакомым, то их «дружба» скорее всего имеет элемент влечения.

Читайте также:

«Хочу делать это снова и снова»: Чумаков сделал комплимент жене фразой про «вдуть»

«Огромный поцелуй России»: Жан-Клод Ван Дамм записал теплое обращение к Путину с желанием посетить РФ и стать амбассадором мира

Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб

*Запрещенная в России экстремистская организация
#насилие
#певец
#супруги
#тепло
#фото
#рабочие
#мужчина
#отношения
#instagram
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Огромный поцелуй России»: Жан-Клод Ван Дамм записал теплое обращение ​к Путину с желанием посетить РФ и стать амбассадором мира
Актер Ван Дамм обратился к Путину с желанием приехать в РФ как амбассадор мира
17 апреля 2025, 00:11

Жан-Клод Ван Дамм (Фото: кадр видео Instagram* @jcvd)

Культовый актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением стать амбассадором мира и посетить Россию. Видеообращение с его словами опубликовала журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.
«Мир — в моде. Война — нет», — гласит запись под постом.
Жан-Клод Ван Дамм – бельгийский актер, каскадер и режиссер. За плечами у звезды около полусотни проектов, а наибольшую популярность ему принесли боевики. Ван Дамм владеет пятью видами боевых искусств, а также пробовал силы в роли сценариста и постановщика боевых сцен во множестве фильмов. На данный момент ему 64 года.

Жан-Клод Ван Дамм в молодости (Фото: кадр видео Instagram* @jcvd)

Ван Дамм в обращении вспомнил о встрече с российским лидером в 2010 году в Сочи, где актер случайно задел ботинок президента. Тот легонько стукнул в ответ, и Ван Дамм решил поразвлечься, так что продолжил «игру». По словам актера, Путин тогда остановил его намеренный жест, назвав его плохой приметой.



«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня — иметь такой титул. (...) Поговорим. Никакой политики, только мир, спорт и счастье!», — объявил звезда.
Жан-Клод Ван Дамм (Фото: Instagram* @jcvd)

В завершение Ван Дамм поблагодарил Путина и отправил воздушный поцелуй ему и России.

«Мы любим Вас. (...) Спасибо большое и огромный поцелуй России, Путину и его семье!», — с улыбкой закончил Жан-Клод Ван Дамм.
Читайте также:

«Где секс – там украинка»: с кем Жан-Клод Ван Дамм изменял жене и почему запрещал любовнице от него рожать

Лука Сафронов после затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника

«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней

*Запрещенная в России экстремистская организация
#актёр
#сочи
#telegram
#путин
#спорт
#счастье
#мир
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лука Сафронов после затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника
Лука Сафронов заявил, что похудел более чем на 100 килограммов
16 апреля 2025, 23:41

Лука Сафронов (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Сильно похудевший Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, после долгого затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника. Он заявил, что сбросил более 100 килограммов благодаря новой методике.
Пианист отметил, что 8 килограммов жира ему «отрезали» во время абдоминопластики, но главную роль в похудении сыграл целый комплекс методик, который он пока не готов раскрывать.
«Я худею давно и по новому методу. Благодаря ему я потерял уже более 100 килограммов. Но мне для идеального веса нужно сбросить еще 15-20 килограммов. Я на пути к этой цели. <…> Это целый комплекс методик, которые я применяю. Он, можно сказать, мой, индивидуальный. Честно говоря, не хочу озвучивать его, пока не добьюсь поставленной цели», — поделился Сафронов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем врач-эндокринолог компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала из-за чего может развиться ожирение. В разговоре с RT врач перечислила переедание, недостаток активности, генетический фактор, энкдокринные заболевания и прием некоторых препаратов. По ее словам, бороться с ожирением нужно обязательно под контролем врача, так как оно может привести к болезням сердца, сахарному диабету, подагре и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Пронина добавила, что в зависимости от телосложения пациента можно диагностировать ожирение при помощи двух параметров — индекса массы тела и объема талии.
«Окружность талии свидетельствует об ожирении, если превышает 94 см у мужчин и 80 см у женщин. ИМТ, который указывает на ожирение, больше или равен 30. Этот параметр можно рассчитать следующим образом: ИМТ = вес в килограммах разделить на рост в квадрате», — поделилась специалист.
Читайте также:

«Патриотика никому не нужна»: Лоза прошелся по депутату Останиной

Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за «шикарной погоды»

Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб
#комплекс
#врач
#компании
#приём
#рост
#заболевания
#ожирение
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате