Жена Эдгара Запашного — Эллен сняла на видео бомбоубежище в Израиле, в котором прячется от обстрелов

14 июня 2025, 00:36

Жена Запашного показала бомбоубежище в Израиле, в котором прячется от обстрелов

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Жена дрессировщика Эдгара Запашного — Эллен сейчас находится в атакованном Израиле и показала бомбоубежище в квартире. Об этом рассказал сам Эдгар в своем telegram-канале.







«В каждой квартире, построенной после 1996 года в Израиле, есть комната бомбоубежище», — передает Эдгар слова супруги.