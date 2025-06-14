Жена Эдгара Запашного — Эллен сняла на видео бомбоубежище в Израиле, в котором прячется от обстрелов
Жена Запашного показала бомбоубежище в Израиле, в котором прячется от обстрелов
Жена дрессировщика Эдгара Запашного — Эллен сейчас находится в атакованном Израиле и показала бомбоубежище в квартире. Об этом рассказал сам Эдгар в своем telegram-канале.
«В каждой квартире, построенной после 1996 года в Израиле, есть комната бомбоубежище», — передает Эдгар слова супруги.
Там же опубликовано видео, которое сняла жена. В нем она демонстрирует бомбоубежище с толстыми стенами и надежной дверью. К тому же в комнате имеются металлические ставни и все необходимые укрытия.