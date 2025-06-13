Несколько ракет, выпущенных Ираном, попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля
Несколько ракет, которые выпустил Иран, попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля, сообщило агентство IRNA.
Отмечалось, что поражена штаб-квартира министерства в Тель-Авиве.
Из сообщения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) следует, что Иран предпринимал попытки атаковать ядерные объекты Израиля неподалеку от города Димона. Вооруженные силы Ирана ударили по десяткам целей на территории еврейского государства, военным и авиабазам.
По данным Телеграм-канала SHOT, целями иранских ударов операции «Истинное обещание 3» выступили три военных министерства Израиля.
Ранее Иран объявил о запуске ста баллистических ракет по Израилю. Отмечалось, что из-за атаки Ирана представителю ЦАХАЛа Эфи Дефрину пришлось прервать брифинг. Во время него он говорил, что Израиль способен себя защитить, однако Дефрин был вынужден сделать паузу в заявлении после объявления по громкоговорителю в здании.
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