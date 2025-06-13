Количество пострадавших в Тель-Авиве от ракетного удара Ирана увеличилось до 21
Количество пострадавших в Тель-Авиве от ракетного удара Ирана увеличилось до 21, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что один из потерпевших находится в крайне тяжелом состоянии.
В полиции отметили, что сейчас саперы работают над изоляцией мест крушения. Сотрудники правоохранительных органов попросили людей держаться подальше от мест крушения и следовать указаниям полиции.
«Соблюдайте указания командования тыла и оставайтесь в защищённых зонах», — добавили полицейские.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о переходе Ираном «красных линий» после ответной атаки. Со слов Исраэля Каца, Израиль продолжит защищать своих граждан. Власти гарантируют, что «режим заплатит очень высокую цену» за действия против еврейского государства.
Напомним, ответную операцию, которую Корпус стражей Исламской революции назвал «Истинное обещание-3», Иран начал вечером 13 июня.