13 июня 2025, 22:53

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Количество пострадавших в Тель-Авиве от ракетного удара Ирана увеличилось до 21, сообщил Телеграм-канал Mash.





Отмечалось, что один из потерпевших находится в крайне тяжелом состоянии.



В полиции отметили, что сейчас саперы работают над изоляцией мест крушения. Сотрудники правоохранительных органов попросили людей держаться подальше от мест крушения и следовать указаниям полиции.





«Соблюдайте указания командования тыла и оставайтесь в защищённых зонах», — добавили полицейские.