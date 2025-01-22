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Жена Фёдора Смолова Карина поделилась трогательным видео футболиста с дочкой

Фото: istockphoto/Sasithorn Phuapankasemsuk

Фото: istockphoto/Sasithorn Phuapankasemsuk

Известный российский диджей, музыкант, модель и блогер Карина Смолова (в девичестве — Истомина - прим. ред.) опубликовала трогательное видео. На кадрах её муж известный футболист Фёдор Смолов с дочкой на руках стоит на самом берегу моря.
Сейчас они всей семьёй отдыхают в Дубае — сама Карина, её супруг и их годовалая дочь Лора. На записи папа с девочкой на руках стоят на песке у самой кромки воды и вместе любуются на набегающие волны. Фёдор что-то рассказывает ребёнку, показывая вдаль, а Лора, повторяя движения отца, забавно размахивает ручкой, как будто задаёт уточняющие вопросы. Когда с малышкой или малышом на руках заснят не мама, а отец, это всегда выглядит как-то по-особенному тепло и трогательно.

Карина Истомина родилась 20 апреля 1994 года в Москве. С 2015 года работала моделью, некоторое время проживала в Нью-Йорке. Уже в 2200-е годы стала одним из самых известных диджеев столицы. Является единственным в России музыкальным блогером сотрудничающим со стриминговым сервисом Apple Music. Также она ведёт YouTube-канал о ментальном здоровье.



Фёдор Смолов — нападающий московских футбольных клубов «Динамо и «Локомотив», «Фейеноорда» из Нидерландов и испанской «Сельты». Сейчас выступает за «Краснодар». За сборную России провёл 45 матчей, в которых забил 16 голов.

Фёдор и Карина поженились в июне 2023 года. В ноябре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Лорой.





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#блогер
#музыкант
«Ночная жрица»: Анастасия Волочкова рассказала о своем срыве на Мальдивах
22 января 2025, 16:09

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах с 26-летним партнером по шоу «Одержимость» Марчелом Абаби. Балерина призналась, что во время отдыха она сорвалась на сладкое, пишет The Voice
Волочкова не раз признавалась, что следит за фигурой и не позволяет себе продукты с большим количеством калорий. По ее словам, за время отпуска она практически не пила алкоголь, но один раз съела десерт.

«Расскажу, где я сорвалась на Мальдивах. Вообще меня к сладкому не тянет, но менеджеры острова решили мне сделать сюрприз к наступающему дню рождения. Украсили нашу дверь надписями, плакатами и принесли маленький тортик с одной свечкой. И я половину этого торта съела. Он оказался очень легким», — призналась Волочкова.

Балерина назвала себя «ночной жрицей», но отметила, что ежедневно пила специальный мочегонный отвар, который вытягивает воду из организма.

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Актер Виктор Хориняк: что его связывало с актрисой из сериала «Кухня», роли в кино и личная жизнь
22 января 2025, 16:08

Виктор Хориняк (Фото: соцсети)

Виктор Хориняк — российский актер театра и кино, который пользуется популярностью у зрителей. Всеобщую известность Виктор обрел благодаря роли бармена Кости в сериале «Кухня».
Как складывается личная и творческая жизнь артиста — в материале «Радио 1».

Биография


Виктор Хориняк родился 22 марта в 1990 году в городе Минусинск Красноярского края. Стоит отметить, что в его семье никогда не было актера. Отец Виктора — инженер, а мама работала в химической промышленности.

С малых лет он начал проявлять творческие способности. В школьные годы Хориняк принимал участие в различных мероприятиях и конкурсах. Он был одним из лучших чтецов стихов. В 10-летнем возрасте Виктор стал курсантом Норильского кадетского корпуса. Учился будущий актер на отлично, поэтому после окончания учебы мог поступить в любое высшее учебное заведение. Молодой человек планировал поступить в медицинский вуз, но по приезде в Москву осознал, что хочет связать свою жизнь с творчеством. В результате Хориняк с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина.

Карьера актера


Во время учебы в вузе начинающий актер стал играть на сцене Малого художественного театра, а после получения диплома вошел в труппу этого знаменитого театра. Сниматься в кино Виктор начал с 2007 года. Впервые его можно было увидеть в сериале «Закон и порядок». До 2011 года ему не давали крупные роли.

Ситуация кардинально изменилась в 2012 году, когда Виктора утвердили на роль бармена Кости в сериале «Кухня». Именно этот образ подарил актеру настоящую популярность. Спустя два года Хориняк снялся в продолжении сериала — «Кухня в Париже» и «Отель «Элеон». В его фильмографии насчитывается более 40 работ.

Артист также известен по роли в фильмах: «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла» и «Последний богатырь. Наследие».


Интрижка с актрисой из сериала «Кухня» и личная жизнь актера сегодня


Первой супругой актера была детский психолог Ольга, с которой он познакомился еще в студенческие годы. В этом браке родился сын Иван. Однако создать крепкий союз супругам не удалось, спустя 8 лет они развелись.

В период съемок в сериале «Кухня» актеру приписывали роман с актрисой Ольгой Кузьминой. Но в одном из интервью Ольга рассказала, что с Виктором у нее только дружба и общая работа. Сегодня Виктор старается не рассказывать о своей личной жизни, однако, по данным СМИ, возлюбленная у него есть.

Ольга Кузьмина и Виктор Хориняк (Фото: соцсети)

Скандал со штрафом


В декабре 2023 года появилась информация о том, что Виктор Хориняк оштрафован на 100 тысяч рублей по иску от производителя фильма «Любви не бывает». Актер получил аванс за съемки в картине, однако в последний момент отказался, чем причинил убытки.

Съемки должны были начаться 6 августа. По договору актер обязан был заранее предупредить о невозможности участия в проекте, но сделал это перед первым съемочным днем.

После этого производитель фильма подал иск к артисту, требуя чуть больше 5 миллионов рублей в качестве неустойки. В середине декабря Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому Хориняк должен будет выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг и госпошлину.

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Конфликт с НТВ, оскорбление Бузовой, дочь от суррогатной матери и «анальные бородавки»: громкие скандалы Божены Рынской
22 января 2025, 16:04

Божена Рынска (Фото: соцсети)

Послужной список журналистки, светской обозревательницы Божены Рынской немал: была колумнисткой в газете «Известия», в журнале GQ, на портале «Газета.Ru», ведёт свой блог на платформе «Живой Журнал», который отличается обилием колкостей и язвительных комментариев в адрес медийных персон, написала книгу «Слава Богу, я VIP!», в ней она поделилась своими впечатлениями от общения с представителями бомонда.
Также стоит отметить, что Рынска не раз была замечена в громких скандалах. Подробнее — в материале «Радио 1».


Конфликт с Татьяной Толстой



В 2010 году разразился скандал между Рынской и писательницей Татьяной Толстой. Светская обозревательница заявила, что есть такие люди, которые перекладывают свои проблемы на других, и утверждала, что все они необразованные и низкого происхождения. Рынска призывала бить их «до кровавых соплей».

В этом же посте упоминалась Толстая, и выглядело это так, будто писательница поддерживает Божену в этом вопросе. Татьяна оставила едкий комментарий: когда у Божены были проблемы с ногами, та попросила сварить ей гречневую кашу, а потом принести сыр и помочь с домработницей. Рынска не смогла проигнорировать намёк и обвинила Толстую во вранье.


Про «сявок» и «анальные бородавки»



В том же году Божена поссорилась с актёром Никитой Джигурдой на съёмках программы «Полуночник» Владимира Молчанова. Журналистка пригрозила шоумену вылить на него горячий чай, но благодаря ведущему обошлось без насилия в эфире.

В 2012 году во время передачи «Прогнозы» на канале «ТВ Центр» Рынска кинула в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой такую фразу:
«Ну-ка! Будут меня еще сявки всякие перебивать».
Божена Рынска (Фото: соцсети)

Позже Божена снова негативно высказывалась о Бузовой, сообщает NEWS.ru

В 2014 году Божена Рынска решила защитить дочь олигарха — Марию Байбакову, написавшую «кодекс правил обращения с прислугой». И хотя сама девушка извинилась за этот «документ», Божена решила защитить её в соцсетях: она назвала всех, кто не согласен с ней и не может купить то, что рекламируется в журнале Tatler, «анальными бородавками».


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Брак с Малашенко и суррогатное материнство



В 2012 году стало известно, что Божена Рынска состоит в отношениях с политологом и одним из основателей телеканала НТВ Игорем Малашенко. В 2013-м они вдвоём накинулись на журналистов телеканала, которые, по версии Рынской, поджидали и приставали к ним возле дома. Драка со съёмочной группой закончилась уголовным делом и судами. Божену приговорили к году исправительных работ.

Божена Рынска и Игорь Малашенко (Фото: соцсети)

В 2018-м Малашенко развёлся с женой, а в сентябре того же года женился на Божене.

В феврале 2019 года Малашенко повесился в своём доме в Испании. После его смерти Рынска и бывшая жена Игоря боролись за его имущество.

Божена Рынска с дочерью Евгенией (Фото: соцсети)

В марте 2020 года Божена стала мамой: суррогатная мать родила ей девочку Евгению, наследницу состояния Малашенко.

После смерти мужа журналистка периодически жаловалась на своё бедственное положение и распродавала личные вещи люксовых брендов.


Жизнь за границей и возвращение в Россию



Рынска всегда была настроена оппозиционно по отношению к российской власти. В 2011—2012 гг. она активно участвовала в митингах. В 2022 году Божена не поддержала СВО и решила уехать из страны. Она продала квартиру в центре Москвы, недалеко от Патриарших прудов, которая досталась ей от Малашенко, и улетела в Израиль. Там ей не понравилось, и она переехала жить в Латвию.

Божена Рынска (Фото: соцсети)


В 2024 году в интервью «Новой газете»* Рынска едко высказалась о русских, которые живут в Латвии: она назвала их «быдляцким днищем» и «конченными животными».

Ненависть к России не помешала Божене вернуться на родину в июне 2024 года, чтобы сделать пластическую операцию. У себя в соцсетях она подробно описывала преображение и хвалила пластического хирурга.

Сейчас Божена продолжает жить в Латвии и ведёт свой телеграм-канал.

*внесена в список иноагентов

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Два развода и восемь детей: вся правда о семейной жизни Владимира Соловьева, как живут и чем занимаются его наследники
22 января 2025, 15:58

Владимир Соловьёв (фото: социальные сети)

Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев может похвастаться не только профессиональными успехами, но и многодетной семьей. У него восемь детей от трех браков. Несмотря на плотный график, он всегда находит время для общения с наследниками и делает всё, чтобы обеспечить им отличное образование. О подробностях его личной жизни расскажет «Радио 1».

Первый брак Соловьёва


Владимир Соловьев познакомился с первой супругой Ольгой в метро. Через некоторое время пара расписалась. Журналисту на тот момент было 22 года.

В 1986 году у них родилась дочь Полина, и в этом же году Соловьев завершил обучение в Московском институте. Через два года у пары появился сын Саша. Однако спустя шесть лет отношений супруги развелись. Как сообщил сам Владимир, причиной распада семьи стал возраст: они были юны и неопытны, поэтому не смогли сохранить гармоничные отношения.

Несмотря на это, Ольга не стала мешать общению детей с отцом.

Второй брак телеведущего


Второй брак Владимира Соловьева также был недолгим. Он женился на Юлии, и после регистрации брака в России пара переехала в США, где Соловьев начал преподавать экономику.

В 1991 году у них родилась дочь Катя. Однако, вернувшись в Россию, отношения начали ухудшаться, что привело к распаду брака. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения.

«С первой и второй женами у нас были очень хорошие отношения. Просто так иногда бывает, что у людей проходит любовь, причем не обязательно у меня, но и ко мне. И мы очень спокойно расставались — без всяких истерик», — рассказал журналист в интервью KP.RU.

Владимир Соловьёв (Фото: кадр из программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»)

Встреча с дочерью Виктора Коклюшкина


В 1999 году Владимир Соловьев сменил сферу деятельности и начал карьеру на телевидении, что кардинально изменило его жизнь. Он регулярно бывал на светских мероприятиях и познакомился с большим количеством знаменитостей.

Во время съемок музыкального клипа, куда его пригласил музыкант из группы «Крематорий», Соловьев встретил Хельгу Сепп — дочь сатирика Михаила Коклюшкина. Телеведущий сразу обратил внимание на девушку, и их отношения развивались стремительно. Уже на третьем свидании Соловьев сделал Хельге предложение, однако согласилась она не сразу. Ожидание настолько повлияло на него, что он похудел на 70 килограммов, прежде чем получил согласие.

«Реально счастлив я только сейчас. Что будет дальше? В отношениях между людьми никогда нельзя знать. И мудрость человека состоит в том, чтобы наслаждаться здесь и сейчас. Тем, как улыбнулся ребенок, тем, что вы поцеловали любимого человека, тем, что вы вместе посмотрели замечательный фильм», — признался Соловьёв.

В браке у пары родилось пятеро детей: три сына и две дочери. Владимир Соловьев не раз заявлял, что считает себя самым счастливым мужем и отцом. Он построил просторный дом, где рады всем его детям. Кроме того, предыдущие супруги Соловьева сумели установить дружеские отношения с Хельгой, а дети от всех браков общаются между собой, часто собираются на семейные праздники и поддерживают теплые отношения.

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Где и как сейчас живут дети Владмира Солоьвёва


Старшая дочь Полина Соловьёва родилась в 1986 году в первом браке телеведущего с Ольгой. Она окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина. Сейчас работает ведущей на телеканале «Москва 24».

Сын Александр Соловьёв, рождённый в 1988 году, получил образование в Лондонском университете искусств. Он занимается режиссурой, снимает рекламные ролики и музыкальные клипы.

Екатерина Соловьёва, дочь от второго брака с Юлией, родилась в 1991 году в США. Она окончила Театральное училище имени Щукина и сегодня занимается театральной деятельностью в Москве. Екатерина ставит спектакли, поддерживает феминистское движение.

От третьего брака с Сэпп у Соловьёва пятеро детей. Старший из них, Даниил, родился в 2001 году. Он учился в Великобритании, а затем продолжил образование в России.

Младшие дети — София-Бетина (родилась в 2003 году), Эмма-Эстер (2006), Владимир (2010) и Иван (2012) — ещё школьники.

Семья Соловьёва имеет вид на жительство в Италии, но большую часть времени они проводят в России.

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Стало известно, как изменился гонорар Седоковой после гибели Яниса Тиммы
Промоутер Лавров: Седокова вдвое увеличила свой гонорар после гибели Тиммы
22 января 2025, 15:19

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Певица Анна Седокова удвоила свой гонорар после трагической смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщил промоутер Сергей Лавров изданию «КП». По его словам, артистка уже составила райдер для предстоящих выступлений, в котором стоимость её 40-минутного шоу составляет 1,5 миллиона рублей.
Судя по всему, на фоне личной утраты Седокова решила увеличить свои доходы, подняв гонорар вдвое. Ранее она выступала на корпоративных мероприятиях за 700 тысяч рублей, отметил Лавров.

Он также добавил, что в настоящее время спрос на выступления Седоковой не велик. По его мнению, у артистки нет популярных хитов, но есть скандальная репутация.

Ранее сообщалось, что Анну Седокову допросили в качестве свидетеля по делу о суициде её бывшего мужа Яниса Тиммы. В настоящее время у следствия нет оснований подозревать певицу в причастности к происшествию. Поскольку уголовное дело не возбуждено, Анну не вызывали на официальный допрос. Ей просто предложили поделиться информацией о произошедшем.

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Тарасов объяснил, почему не будет участвовать в шоу, которые ведет Бузова
Дмитрий Тарасов отказывается от съемок в телешоу из-за работы и семьи
22 января 2025, 14:56

Дмитрий Тарасов (Фото: соцсети)

Бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов счастлив в браке с обладательницей титула «Вторая вице-мисс Россия-2014» Анастасией Костенко. Однако поклонники футболиста не оставляют попыток напомнить ему об экс-возлюбленной.
Так, в социальных сетях спортсмену задали вопрос о том, не хотел бы он принять участие в каком-нибудь телевизионном проекте, в том числе, ведущей которого является Бузова.

Дмитрий рассказал, что несколько раз получал предложения от организаторов, но пока не согласился сниматься. Он отметил, что причина этого вовсе не в его бывшей жене.

«Звали много раз в "Звезды в Африке", "Выжить в Дубае". Так как нужно улетать из страны на долгое время, оставить семью и работу на длительные срок, пока не получается. Хотя честно, очень хотелось бы себя попробовать», — ответил Тарасов.
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Куда пропала исполнительница хита «На седьмом этаже» Лера Массква: чем занимается и как едва не лишилась жизни
22 января 2025, 14:43

Лера Массква (Фото: кадр из видеоклипа «7 этаж»)

Певица Лера Массква (Валерия Гуреева) в 2000-х годах покорила сердца фанатов дерзостью, страстью к музыке и экспериментам. Ее песни «7 этаж» и «Мы с тобой», которые стали саундтреком к телесериалу «Универ» на ТНТ, знала практически вся молодежь того времени.
Как Лера Массква смогла добиться оглушительной популярности, почему пропала с экранов и чем занимается сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Биография певицы


Валерия Гуреева родилась в Новом Уренгое 28 января 1988 года. С раннего возраста девочка была увлечена музыкой и уже в 14 лет написала свою первую песню. Учебные дни казались Лере помехой творческим амбициям, поэтому она экстерном сдала экзамены.

Лера мечтала начать строить карьеру в Москве, но родители заявили, что обязательным условием для этого является поступление в столичный ВУЗ. Вскоре Гуреева отправилась в Москву в поисках настоящего продюсера. Судьба оказалась благосклонна к Лере: она встретила продюсера Игоря Маркова, заключившего с ней контракт. В 2003 году девушка взяла псевдоним Массква, а потом официально сменила фамилию. Спустя год певица собрала группу, которая несколько лет аккомпанировала во время ее выступлений.

По словам Валерии, выбор на такой псевдоним пал неслучайно. В юные годы ей казалось, что Москва – это центр мира, девушке всегда хотелось быть в центре событий.

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Девушка не завершила обучение в Первом Московском юридическом институте. Массква рассказывала, что после первого курса интерес к учебе угас. Вскоре она решила поступить в Российскую академию музыки им. Гнесиных, но здесь ее ждала неудача. В результате Валерия самостоятельно овладела игрой на гитаре и клавишных. Несмотря на отсутствие музыкального образования, девушка быстро проявила себя как композитор. Еще на раннем этапе творчества ее композиции исполнялись звездами эстрады. В 2004 году песня «Это просто сон», написанная Валерией, попала в репертуар Кристины Орбакайте и была представлена на шоу «Фабрика звезд».

После серии концертов в клубах Лера Массква с большим успехом выступила на конкурсе молодых исполнителей «Пять звезд». Композиции «Париж» и «Необратимо» из дебютного альбома певицы быстро обрели популярность на радиостанциях. Спустя два года Массква представила свой второй альбом «Разные». Спустя время клип на песню «7-й этаж» вошел в ротацию шоу MTV «Стартовый заряд» и вместе с композицией «Мы с тобой» вошел в саундтрек к сериалу «Универ».

Личная жизнь Леры Массквы


В 2005 году девушка начала встречаться с музыкантом, основателем Санкт-Петербургской группы «4ехов» Павлом Евлаховым. Павел был женат, но в то время больше времени уделял музыкальной карьере, а не семейной жизни. Из-за несовпадения приоритетов союз распался.

Павел старше Леры на 14 лет, познакомились они на концерте коллектива Евлахова. В 2007 году пара обручилась, однако свадьбу пришлось отложить. В октябре 2010 года в США Валерия родила сына Платона, думала остаться жить за океаном, но все же вернулась в РФ из-за семьи и работы.

Лера Массква и Павел Евлахов (Фото: соцсети)

В 2016 году Евлахов все же стал официальным мужем певицы. По словам исполнительницы, она комфортно ощущает себя в браке с музыкантом, ведь они оба понимают, что такое творчество и с какими трудностями приходится сталкиваться тем.

Лера Массква сегодня


Лера Массква довольно надолго пропала из поля зрения российской публики. Массква долгое время жила в Америке. Как стало позднее известно, одной из причин отъезда из России стало расставание с продюсером, которое произошло на плохой ноте.

В 2017 году прогремела новость о том, что Валерия, ее муж и сын чудом остались в живых после страшного пожара в их квартире.

«В коридоре было уже столько дыма, что мне пришлось упасть на пол, потому что дышать было невозможно, и ползти до лифта, где я обнаружила мужа с сыном», — вспоминала певица.

В то время Лера Массква работала в компании, специализировавшейся на развивающих игрушках и пособиях для детей, и параллельно занималась музыкой, но уже не ради заработка, а для души.

Лера Массква (Фото: соцсети)

В 2018-2020 годах Лера Массква выпустила песни «Снег ложится», «Город», «Берегами» и другие. Сегодня Лера Массква много путешествует вместе с семьей. О своем возращении на сцену певица не говорит.

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Евгений Петросян с молодой женой приехали на Мальдивы
22 января 2025, 14:30

Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Престарелый, он же нестареющий, юморист и весельчак Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова прибыли на Мальдивские острова. На знаменитом курорте они смогут ознакомиться с новинкам моды и подслушать современные шутки — каждый найдёт занятие по своим интересам.
Детей супруги с собой не взяли, сообщает телеграм-канал «Звёздная пыль». 35-летняя супруга юмориста сообщила, что за последние пару месяцев сильно устала и такой отдых ей был просто необходим. Брухунова также добавила, что желание отправиться на Мальдивы она загадала в новогоднюю ночь под бой курантов — и вот оно сбылось. Кстати, в сентябре её супругу исполняется 80 лет. Было бы любопытно узнать, какое желание пара загадает на такой солидный юбилей.

Не исключено, что дополнительную усталость у Татьяны вызвала та буря страстей, которая поднялась после её слов в адрес россиянок, которых она упрекнула в отсутствии вкуса и неразборчивости при покупке якобы брендовых сумочек. На неё вылилось просто море негатива и ушаты помоев, после которых, пожалуй, следует отмыться в тёплом Индийском океане.

Её мужу тоже пришлось непросто в последние месяцы. Напомним, комик пытается через суд выписать свою 56-летнюю дочь от первого брака Викторину Петросян из квартиры на Ростовской набережной в Москве. Женщина уже много лет живёт в США и не контактирует с отцом.

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«Таню обгадили»: Брухунова после скандала, бросив детей от Петросяна, сбежала из России и сделала заявление
22 января 2025, 14:29

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Жена Петросяна покинула Россию после скандал в социальных сетях. Речь идет о ее резком высказывании в адрес тех девушек, которые приобретают подделки известных мировых брендов. Подробности – в материале «Радио 1».

Бурхунова прилетела на Мальдивы


Татьяна Брухунова сообщила своим подписчикам, что отправляется в отпуск вместе с супругом, при этом она не упомянула о детях. Вероятно, они остались в Москве под присмотром нянь или бабушки. В социальных сетях супруга 79-летнего артиста уже поделилась фотографиями с отдыха. Однако даже на солнечном острове Татьяна жена юмориста продолжает высказываться о случившемся.

«Накидали <...> на вентилятор и радуются! На здоровье. Если больше ничего людей не радует. Таню обгадили — порадовались. День прожит не зря!» — написала она.

Скандал с «палеными» сумками


Недавно Брухунова столкнулась с жесткой критикой в сети после того, как осудила девушек, покупающих поддельные сумки известного бренда. Напомним что Татьяна Брухунова придает огромное значение брендовой одежде и аксессуарам, и в течение полугода искала винтажную сумку Hermes 1989 года в шоколадном цвете. Стоимость ее выходов в свет может достигать миллионов рублей. Неудивительно, что подделки вызывают у нее бурю возмущения.

Однако не все пользователи сети поддержали ее пристрастие к оригинальным вещам. Некоторые из них задали ей вопрос, когда именно она начала носить люксовые вещи, будучи «тульской девушкой из хрущевки», которая по счастливой случайности стала богатой. Татьяна не выдержала колкостей и на следующий день сообщила, что заблокировала всех своих критиков, назвав их «невменяемыми».

К слову, еще несколько лет назад избранницу Петросяна регулярно высмеивали за «бабушкину» манеру одеваться. Сегодня же она считает себя иконой стиля. Однако все гладко в жизни Татьяны было не всегда.


Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

«Выкручивалась как могла»


Директор Театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова наслаждается жизнью в комфорте и достатке с юмористом Евгением Петросяном. Однако в молодости, когда ей было 32 года, она столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после переезда в столицу. По словам Брухуновой, в начале своей карьеры она не могла похвастаться высокой зарплатой. Тем не менее, возлюбленная народного артиста России принципиально избегала обращения за финансовой помощью к родителям, стремясь к независимости.

«Когда я училась в университете, мне приходилось занимать деньги у подруг. Но я всегда возвращала долг вовремя! Я выкручивалась как могла. Конечно, было бы проще позвонить родителям и попросить о помощи. Но какой смысл уезжать в чужой город, если постоянно обращаться к маме и папе?» — поделилась Татьяна Брухунова в своем микроблоге.
Супруга комика также рассказала, что из-за долгов она испытывала бессонницу и постоянно чувствовала физическую усталость. Тем не менее, ей удалось справиться с трудностями. Со временем зарплата Татьяны начала увеличиваться, и она научилась эффективно планировать свои расходы. Затем, благодаря браку с Петросяном, она и вовсе забыла про все финансовые неурядицы.

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