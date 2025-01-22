Жена Фёдора Смолова Карина поделилась трогательным видео футболиста с дочкой

Фото: istockphoto/Sasithorn Phuapankasemsuk
Известный российский диджей, музыкант, модель и блогер Карина Смолова (в девичестве — Истомина - прим. ред.) опубликовала трогательное видео. На кадрах её муж известный футболист Фёдор Смолов с дочкой на руках стоит на самом берегу моря.
Сейчас они всей семьёй отдыхают в Дубае — сама Карина, её супруг и их годовалая дочь Лора. На записи папа с девочкой на руках стоят на песке у самой кромки воды и вместе любуются на набегающие волны. Фёдор что-то рассказывает ребёнку, показывая вдаль, а Лора, повторяя движения отца, забавно размахивает ручкой, как будто задаёт уточняющие вопросы. Когда с малышкой или малышом на руках заснят не мама, а отец, это всегда выглядит как-то по-особенному тепло и трогательно.
Карина Истомина родилась 20 апреля 1994 года в Москве. С 2015 года работала моделью, некоторое время проживала в Нью-Йорке. Уже в 2200-е годы стала одним из самых известных диджеев столицы. Является единственным в России музыкальным блогером сотрудничающим со стриминговым сервисом Apple Music. Также она ведёт YouTube-канал о ментальном здоровье.
Фёдор Смолов — нападающий московских футбольных клубов «Динамо и «Локомотив», «Фейеноорда» из Нидерландов и испанской «Сельты». Сейчас выступает за «Краснодар». За сборную России провёл 45 матчей, в которых забил 16 голов.
Фёдор и Карина поженились в июне 2023 года. В ноябре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Лорой.
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Карина Истомина родилась 20 апреля 1994 года в Москве. С 2015 года работала моделью, некоторое время проживала в Нью-Йорке. Уже в 2200-е годы стала одним из самых известных диджеев столицы. Является единственным в России музыкальным блогером сотрудничающим со стриминговым сервисом Apple Music. Также она ведёт YouTube-канал о ментальном здоровье.
Фёдор Смолов — нападающий московских футбольных клубов «Динамо и «Локомотив», «Фейеноорда» из Нидерландов и испанской «Сельты». Сейчас выступает за «Краснодар». За сборную России провёл 45 матчей, в которых забил 16 голов.
Фёдор и Карина поженились в июне 2023 года. В ноябре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Лорой.
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Александр Бойцов