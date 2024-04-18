Тренер Силкин объяснил важность Смолова в «Динамо»

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Российский тренер Сергей Силкин заявил, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком.
Поэтому, считает специалист, с ним имеет смысл продлить контракт клубу.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявлял, что возможный уход футболиста Антона Миранчука будет большой потерей для клуба.
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«Нужно ли продлевать контракт со Смоловым? Это нужно спросить у Лички. Опытный игрок никогда не будет лишним, главное, чтобы он был в помощь команде. Смолов не молодой, но что-то еще он может. Какую-то пользу ещё может принести «Динамо», но решать руководству», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявлял, что возможный уход футболиста Антона Миранчука будет большой потерей для клуба.
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Мелисса Тимофеева