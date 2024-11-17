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Футболист Смолов объявил награду за украденные часы стоимостью 8 млн рублей

Фото: iStock/Alexey Shatrov

Фото: iStock/Alexey Shatrov

Российский нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов объявил награду за информацию об украденных у него часах стоимостью 8 млн рублей. Об этом футболист написал в своих соцсетях. По его информации, аксессуар украли у него 10 ноября в Казани.


«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram-канал. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал он.
Изначально о краже часов стоимостью 8 миллионов рублей у Смолова писал журналист Максим Алланазаров. Он заявлял, что футболист положил их в шкафчик, ненадолго отошел, а по возвращении не обнаружил их на месте. Сотрудники стадиона провели записи с камер, но, по его словам, не нашли ничего подозрительного.

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К оборонному «Заводу №9» в Екатеринбурге съехались саперы ОМОНа
В стволах танка на оборонном «Заводе №9» в Екатеринбурге нашли снаряды
17 ноября 2024, 14:51

Фото: istockphoto.com/ru/Dmitry Andreev

В Екатеринбурге накануне, 16 ноября, нашли снаряды внутри стволов танка на оборонном «Заводе №9», который входит в НПК «Уралвагонзавод». Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал URA.RU. На территорию предприятия, как утверждается, в срочном порядке прибыли саперы ОМОНа Росгвардии.
«В стволах танка Т-90 нашли обнаружили снаряды. Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли, принято решение перевезти на специальный полигон», — приводят в издании слова собеседника.
По информации источника, угрозы взрыва снарядов нет. В управлении Росгвардии по Свердловской области на данный момент не давали официальных комментариев по факту случившегося.

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Убила маленьких внуков 25 лет назад: в полицию внезапно пришла 78-летняя женщина, считавшаяся умершей
17 ноября 2024, 13:39

Фото: iStock/BrianAJackson

Дело о двойном убийстве, произошедшем 18 сентября 1999 в Иркутске, снова открыто в связи обнаружением главной подозреваемой, считавшейся умершей. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Два трупа и исчезнувшая пенсионерка


Страшная трагедия произошла в Иркутской семье 25 лет назад. Молодая мама, уходя на работу, оставила своих детей: двухлетнего сына и маленькую четырехмесячную дочь с бабушкой, которая страдала психическим заболеванием. По возвращению домой мать сразу заподозрила страшное, в квартире было подозрительно тихо и пусто. Женщина начала искать своих детей и в одной из комнат обнаружила тело мертвого сына. Прибывшие на место оперативники сразу установили, что произошло убийство. Одной из версий следствия было предположение, что бабушка скрылась вместе с четырехмесячной малышкой. Но данная версия просуществовала не долго, после обыска квартиры правоохранители в груде сваленного грязного белья нашли тело девочки. Малышка, так же как и ее старший брат, была убита.

Следствие зашло в тупик


Бабушку, подозреваемую в особо жестоком убийстве своих внуков, объявили в розыск. В течение нескольких дней сотрудники уголовного отдела проверили около 50 женщин, соответствующих заданным характеристикам поиска. Но действия полиции были тщетны. Следствие начало склоняться к версии о том, что подозреваемая могла покончить с собой. В поисках тела детоубийцы также не было найдено никаких следов.

Новый виток в деле случился спустя 10 лет после совершения преступления. Дочь подозреваемой узнала свою мать среди найденных полицией тел, после чего уголовное дело было успешно закрыто. Главная подозреваемая официально считалась мертвой.

Неожиданное возвращение из числившихся мертвыми


Спустя 25 лет после страшных событий в Иркутске в отдел полиции города Симферополь с заявлением о восстановлении паспорта обратилась 77-летняя женщина. Из анкеты, поданной женщиной в паспортный стол, полицейские выяснили, что гражданка с аналогичными анкетными данными находилась в розыске за убийство своих внуков с 1999 года. В связи с новыми обстоятельствами была назначена и проведена генетическая экспертиза. Результаты экспертизы подтвердили, что заявительница и разыскиваемая женщина — это одно и то же лицо. Женщина была задержана следователями СК России и доставлена в Иркутск.

По ходатайству следственных органов суд постановил избрать в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних с особой жестокостью) вновь возобновлено, так как в таких случаях с подобными отягчающими обстоятельствами сроки давности не применяются, пожилая женщина может провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме.

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В Астрахани задержали серийного душителя, убившего мать и дочь в 90-х
SHOT: в Астрахани задержан серийный убийца Сафарян
17 ноября 2024, 13:38

Фото: istockphoto.com/ru/Yingko

В Астрахани задержан серийный убийца Ваган Сафарян. На его счету минимум три доказанные жертвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, 63-летнего Вагана первый раз задержали в 2004 году. Он убил человека и его посадили на 19 лет. Во время отбывания срока Сафарян долго добивался, чтобы ему смягчили наказание.

Он усердно работал, участвовал в спортивных турнирах в колонии, ухаживал за клумбами и даже получил 8 поощрений за хорошее поведение. В результате чего его выпустили и отправили на принудительные работы.

На воле бывший зэк активно искал себе пассию. Писал в соцсетях, что ему нужна женщина помоложе — до 55-ти лет, жизнерадостная и весёлая.

Спустя некоторое время стало известно, что на счету Сафаряна больше жертв. Следователи доказали его причастность к двойному убийству 26-летней давности. В 1998 году в Астрахани он ворвался в квартиру семьи на Яблочкова и удавкой задушил мать и дочь, после чего украл все деньги.

Сейчас убийцу снова задержали и поместили под стражу.

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#наказание
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Стало известно о состоянии пострадавшего при атаке беспилотника в Ижевске
Минздрав Удмуртии: пострадавший при падении БПЛА в Ижевске получил травму головы
17 ноября 2024, 10:35

Фото: istockphoto.com/ru/Jacob Wackerhausen

В Ижевске пострадавший в результате падения дрона получил травму головы. Об этом сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.
Мужчину госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения БПЛА. Персонал предприятия эвакуирован. Значительных повреждений нет, заключил он.

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Появилось видео атаки беспилотника ВСУ на завод в Ижевске
17 ноября 2024, 09:41

Фото: iStock/sommersby

В сети появилось видео с моментом пролета беспилотника ВСУ в сторону завода в Ижевске и момента его атаки. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах с камеры одного из домов видно, как БПЛА летит к цели, после чего небо озаряет зарево от яркой вспышки.
Ранее глава администрации города Дмитрий Чистяков сообщал, что взрыв беспилотника никак не повлиял на работу систем городского хозяйства.

В результате падения БПЛА на одном из предприятий в производственном здании выбило стёкла, серьёзных разрушений нет. Персонал был эвакуирован, пострадал один человек. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.

Глава городской администрации также поблагодарил оперативные службы за чёткую и слаженную работу и призвал горожан не поддаваться панике.



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В Казахстане три человека погибли при взрыве газа в бывшей мечети
17 ноября 2024, 08:55

Фото: istockphoto.com/ru/Oleksiy Samsonov

Не менее 3 человек погибли, 16 пострадали в результате взрыва газа в бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Акмолинской области, передает ТАСС.
Уточняется, что взрыв газа с последующим обрушением здания произошел во время поминальных обедов в здании бывшей мечети. Под завалами спасатели нашли тело женщины и ребенка, также погиб мужчина.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в квартире на севере Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#казахстан
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Мэр Ижевска Чистяков: Падение БПЛА не повлияло на работу городских служб
17 ноября 2024, 08:46

Фото: istockphoto/rancho_runner

Ранним утром в Ижевске произошёл взрыв в результате падения беспилотника. Глава администрации города Дмитрий Чистяков сообщил, что это никак не повлияло на работу систем городского хозяйства.
В результате падения БПЛА на одном из предприятий в производственном здании выбило стёкла, серьёзных разрушений нет. Персонал был эвакуирован, пострадал один человек. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.

В своём телеграм-канале Чистяков написал, что утренний инцидент с беспилотником никак не повлиял на работу систем городского хозяйства, все службы работают в штатном режиме. По словам мэра, объекты коммунальной инфраструктуры, городской общественный транспорт работают как обычно. Глава городской администрации также поблагодарил оперативные службы за чёткую и слаженную работу и призвал горожан не поддаваться панике.

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#общественный транспорт
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В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей
17 ноября 2024, 08:12

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Страшная трагедия произошла в Новосибирской области. В селе Новоселье Купинского района при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей.
Частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья, загорелся в воскресенье, 17 ноября, сообщает МЧС в своём телеграм-канале. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет сумели самостоятельно выбраться. Мать и четверо младших детей остались в доме. К сожалению, все они погибли от огня и дыма. Отец госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Сотрудники пожарно-спасательной службы потушили пожар на площади 80 квадратных метров. В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам. С выжившими подростками работают медики и психологи МЧС.

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#сотрудники
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Бывшего министра обороны Грузии повторно объявили в международный розыск
17 ноября 2024, 07:55

Фото: iStock/???? ??????

В России повторно объявили в международный розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, заочно обвиненному в особо крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Лефортовский суды Москвы, как отмечается, избрал ему заочную меру пресечения в виде ареста.
«Кезерашвили Давид Шотаевич внесен в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, столичный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — приводят в агентстве слова собеседника.
Напомним, в 2016 году глава СК РФ Александр Бастрыкин, что бывший глава Минобороны Грузии Кезерашвили является одним из фигурантов уголовного дела о военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Вместе с тем дело против Кезерашвили завели в 2013 году и в самой Грузии. Его обвинили в участии и покровительстве незаконному «спиртовому» бизнесу, контрабанде и взяточничестве в особо крупных размерах.

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