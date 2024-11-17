Футболист Смолов объявил награду за украденные часы стоимостью 8 млн рублей

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Российский нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов объявил награду за информацию об украденных у него часах стоимостью 8 млн рублей. Об этом футболист написал в своих соцсетях. По его информации, аксессуар украли у него 10 ноября в Казани.
«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram-канал. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал он.Изначально о краже часов стоимостью 8 миллионов рублей у Смолова писал журналист Максим Алланазаров. Он заявлял, что футболист положил их в шкафчик, ненадолго отошел, а по возвращении не обнаружил их на месте. Сотрудники стадиона провели записи с камер, но, по его словам, не нашли ничего подозрительного.
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