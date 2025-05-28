Жена хоккеиста Овечкина показала фото с празднования пятилетия сына в Москве
Жена хоккеиста Александра Овечкина поделилась кадрами с дня рождения их младшего сына. Илье исполнилось пять лет. Семья организовала масштабный праздник в одном из московских ресторанов с фотозоной, аниматорами и ведущим.
На юбилей звездные родители пригласили певицу Пелагею с ее дочерью Таисией. В своем Instagram* Анастасия Шубская выложила фото и видео с вечеринки, на которых позировала вместе с мужем и гостями.
настоящее время семья находится в Москве. К слову, в 2026 году завершится контракт Александра Овечкина с клубом «Вашингтон», потому есть вероятность, что он окончательно вернется в Россию.
*Запрещен в РФ
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