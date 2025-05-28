Жена хоккеиста Овечкина показала фото с празднования пятилетия сына в Москве

28 мая 2025, 11:51

Анастасия Шубская (Фото: Инстаграм*/nastyashubskaya)

Жена хоккеиста Александра Овечкина поделилась кадрами с дня рождения их младшего сына. Илье исполнилось пять лет. Семья организовала масштабный праздник в одном из московских ресторанов с фотозоной, аниматорами и ведущим.