Развод спустя 15 лет брака, депрессия и новая глава жизни: звезде «Импровизации» Дмитрию Позову 40 лет, как сейчас живет артист
11 июня Дмитрию Позову — известному российскому комику и артисту шоу «Импровизаторы» — исполняется 40 лет. Он прошёл длинный путь: от стоматологической практики до всенародной любви на телевидении, от семейного счастья до непростого развода. А недавно он добровольно обратился за помощью в психиатрическую клинику. Что случилось с Позовым и как он пришёл к комедии, расскажет «Радио 1».
Ранние годы и медицинское прошлоеДмитрий Позов родился 11 июня 1985 года в городе Старый Оскол Белгородской области.
«Я из маленького города. Многие думают, что я из Воронежа, а я из Старого Оскола. Про всем известные гамбургеры и чизбургеры я знал только из фильмов. Однажды ко мне на Новый год в гости приехал двоюродный брат из Греции и спросил: "А где у вас можно поесть гамбургер или сэндвич?". А я как дурак смотрю на него и думаю: "Вот вырасту…". Дальше я не додумал, просто решил вырасти», — вспоминал Позов.В детстве Дмитрий мечтал стать каратистом, но, получив синий пояс, ушёл из секции. По его словам, боевых навыков он не освоил, но зато обзавёлся хорошими друзьями. После школы он поступил в Воронежскую медицинскую академию на стоматологический факультет, окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию.
Карьера на сцене: от КВН до «Импровизации»Параллельно с учёбой Позов начал писать юмористические миниатюры. Это хобби быстро превратилось в новую реальность: он стал участником КВН-команд «БВ» и «Приказ 390», позже — проекта «Спорный вопрос». Это было импровизационное шоу, инициатором которого стал Станислав Шеминов.
В 2012 году команда «Спорного вопроса» переросла в телевизионный формат. Так родилось шоу «Импровизация» на ТНТ — уникальный проект, построенный на шутках без сценария. Позов стал одним из четырёх постоянных участников наряду с Арсением Поповым, Антоном Шастуном и Сергеем Матвиенко. Телеведущим шоу стал Павел Воля. «Импровизация» быстро стала хитом.
В дальнейшем Позов запустил и собственные проекты. Сначала — YouTube-шоу Pozov Rec, позже — «Поз и Кос» (в дуэте с Романом Косицыным), затем — «Площадка», где юмор соединился с футболом. Он стал желанным гостем в телешоу: «Где логика?», «Кубок фиферов», «Музыкальная интуиция» и других. Кроме того, он стал соведущим программы «Есть версия» вместе с Василием Бейнаровичем и шоу «Неигры» с Антоном Шастуном. Также у «импровизаторов» есть и совместные проекты — «Громкий вопрос», «Истории» и другие.
Конец «Импровизации» и личные трагедииВ декабре 2022 года телеканал ТНТ объявил о закрытии юмористической программы «Импровизация», выходившей в эфир с 2016 года. Решение вызвало недовольство у зрителей, а причиной закрытия многие назвали кадровые изменения в руководстве канала, в том числе назначение Тины Канделаки исполняющей обязанности генерального директора.
Участник шоу Антон Шастун подтвердил, что уход программы с эфира действительно был связан со сменой руководства. По его словам, команда узнала о закрытии случайно.
«О закрытии шоу "Импровизация" мы узнали случайно, и в этом проблема, — заявил Шастун. — Получилось так, что эта информация просто до нас «дотекла». Было обидно, конечно. Но в целом это рабочий процесс: мы делали программу — канал ее покупал. В какой-то момент канал сказал: программа не нужна. Ну какие могут быть обиды, это просто работа. Да, это связано со сменой руководства», — рассказал он.Уже в 2023-м комики запустили новый проект — «Импровизаторы» на СТС. Ноябрь 2023 года стал новым этапом — Позов появился в шоу «Кулинарка» с Сергеем Горохом, где комики соревновались с профессиональными шефами. Летом 2024-го Дмитрий дал откровенное интервью Карену Адамяну и рассказал о тяжелом инциденте: обычная операция на щитовидной железе едва не закончилась трагедией. Из-за реакции на наркоз он впал в кому — на два часа. Позже выяснилось: у него были противопоказания, которые врачи не учли. После этого он решил перестраховаться и составил завещание, переписав часть имущества на детей.
Личная жизнь: любовь, дети и болезненный разрывСвою будущую жену, Екатерину Добрачеву, Дмитрий встретил в 2010 году. Через два года пара поженилась. В 2015 у них родилась дочь Савина, в 2019 — сын Теодор.
«Она подарила мне айфон, приставку и дочку. Разве это не идеальная жена? К тому же, она играет на бас-гитаре!» — шутил Позов.Весной 2025 года стало известно о тяжёлом периоде в их отношениях. Позов публично признал, что они с Екатериной переживают кризис, а сам он — на грани. Он съехал из дома, начал злоупотреблять алкоголем.
«И казалось я безгранично люблю Катю, что невозможно любить сильнее, что сейчас мы решим небольшие недопонимания и продолжим быть идеальной парой. Просто надо чуть-чуть поработать над собой и всё. Но… Оказалось все не так просто. И вот тут я уже не вывез. Меня не оправдывает это. Но я съехал из дома. Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. Несколько раз поверил, что все может получиться, что мы с Катей справимся и услышим друг друга. Но все иллюзия. Все валилось ещё сильнее», — признался комик.Он также признался, что на протяжении долгого времени ему приходилось скрывать свои настоящие эмоции и притворяться радостным, несмотря на смерть его отца и сложности в личной жизни. Позов отметил, что устал делать вид, будто у него всё в порядке, когда на самом деле 15 лет его жизни, по его словам, «идут к черту». Он призвал прекратить распространять слухи, обсуждать происходящее и высказывать советы или сочувствие, подчеркнув, что с ситуацией он и его близкие справятся самостоятельно.
Артист также попросил не трогать Катю, с которой его связывают тёплые воспоминания и уважение. Он заявил, что восхищался ею на протяжении многих лет, считает её прекрасной женщиной и будет любить её всегда как мать своих детей.
В заключение Позов обратился к аудитории с просьбой проявить понимание, сдержанность и уважение к частной жизни.
Открыто о ментальном здоровьеВ отличие от многих публичных людей, Дмитрий Позов не стал скрывать свои внутренние проблемы. Он добровольно лёг в психиатрическую клинику, чтобы справиться с накопившимися травмами. Он признался: ситуация стала критической, и откладывать помощь было нельзя.
«Я стараюсь с вами быть откровенным во всём. Даже если это не очень хорошее что-то. Пусть это будет частью моей терапии. И моей ответственностью перед вами. Мои рефлексии довели меня до депрессии», — сообщил он.Сам Дмитрий заявил, что не собирается сдаваться и строит планы на будущее. По его словам, сейчас для него важно перестать видеть перед собой только мрак и поверить, что в 40 лет начать всё с начала — это нормально. Он подчеркнул, что намерен сохранить себя ради своих детей и продолжать работать.
«У меня двое малышей, которым я очень хочу помочь в жизни и дать все, что могу. А значит мне ещё надо долго и упорно работать», — написал артист.О том, что его выписали из медицинского учреждения, Позов сообщил 29 мая в своих социальных сетях. Он поблагодарил всех за поддержку, добавив, что лечение ещё продолжается, но острая стадия болезни уже позади.