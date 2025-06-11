11 июня 2025, 13:19

Дмитрий Позов (фото: Instagram* / pozov)

11 июня Дмитрию Позову — известному российскому комику и артисту шоу «Импровизаторы» — исполняется 40 лет. Он прошёл длинный путь: от стоматологической практики до всенародной любви на телевидении, от семейного счастья до непростого развода. А недавно он добровольно обратился за помощью в психиатрическую клинику. Что случилось с Позовым и как он пришёл к комедии, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и медицинское прошлое Карьера на сцене: от КВН до «Импровизации» Конец «Импровизации» и личные трагедии Личная жизнь: любовь, дети и болезненный разрыв Открыто о ментальном здоровье

Ранние годы и медицинское прошлое

«Я из маленького города. Многие думают, что я из Воронежа, а я из Старого Оскола. Про всем известные гамбургеры и чизбургеры я знал только из фильмов. Однажды ко мне на Новый год в гости приехал двоюродный брат из Греции и спросил: "А где у вас можно поесть гамбургер или сэндвич?". А я как дурак смотрю на него и думаю: "Вот вырасту…". Дальше я не додумал, просто решил вырасти», — вспоминал Позов.

Дмитрий Позов (фото: Instagram* / pozov)



Карьера на сцене: от КВН до «Импровизации»

Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов и Антон Шастун (фото: Instagram* / pozov)

Конец «Импровизации» и личные трагедии

«О закрытии шоу "Импровизация" мы узнали случайно, и в этом проблема, — заявил Шастун. — Получилось так, что эта информация просто до нас «дотекла». Было обидно, конечно. Но в целом это рабочий процесс: мы делали программу — канал ее покупал. В какой-то момент канал сказал: программа не нужна. Ну какие могут быть обиды, это просто работа. Да, это связано со сменой руководства», — рассказал он.

Дмитрий Позов с семьей (фото: Instagram* / pozov)



Личная жизнь: любовь, дети и болезненный разрыв

«Она подарила мне айфон, приставку и дочку. Разве это не идеальная жена? К тому же, она играет на бас-гитаре!» — шутил Позов.

«И казалось я безгранично люблю Катю, что невозможно любить сильнее, что сейчас мы решим небольшие недопонимания и продолжим быть идеальной парой. Просто надо чуть-чуть поработать над собой и всё. Но… Оказалось все не так просто. И вот тут я уже не вывез. Меня не оправдывает это. Но я съехал из дома. Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. Несколько раз поверил, что все может получиться, что мы с Катей справимся и услышим друг друга. Но все иллюзия. Все валилось ещё сильнее», — признался комик.

Дмитрий и Екатерина Позовы ((фото: Instagram* / pozov)

Открыто о ментальном здоровье

«Я стараюсь с вами быть откровенным во всём. Даже если это не очень хорошее что-то. Пусть это будет частью моей терапии. И моей ответственностью перед вами. Мои рефлексии довели меня до депрессии», — сообщил он.

«У меня двое малышей, которым я очень хочу помочь в жизни и дать все, что могу. А значит мне ещё надо долго и упорно работать», — написал артист.