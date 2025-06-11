Развод спустя 15 лет брака, депрессия и новая глава жизни: звезде «Импровизации» Дмитрию Позову 40 лет, как сейчас живет артист

Дмитрий Позов (фото: Instagram* / pozov)

11 июня Дмитрию Позову — известному российскому комику и артисту шоу «Импровизаторы» — исполняется 40 лет. Он прошёл длинный путь: от стоматологической практики до всенародной любви на телевидении, от семейного счастья до непростого развода. А недавно он добровольно обратился за помощью в психиатрическую клинику. Что случилось с Позовым и как он пришёл к комедии, расскажет «Радио 1».



Ранние годы и медицинское прошлое

Дмитрий Позов родился 11 июня 1985 года в городе Старый Оскол Белгородской области.

«Я из маленького города. Многие думают, что я из Воронежа, а я из Старого Оскола. Про всем известные гамбургеры и чизбургеры я знал только из фильмов. Однажды ко мне на Новый год в гости приехал двоюродный брат из Греции и спросил: "А где у вас можно поесть гамбургер или сэндвич?". А я как дурак смотрю на него и думаю: "Вот вырасту…". Дальше я не додумал, просто решил вырасти», — вспоминал Позов.
В детстве Дмитрий мечтал стать каратистом, но, получив синий пояс, ушёл из секции. По его словам, боевых навыков он не освоил, но зато обзавёлся хорошими друзьями. После школы он поступил в Воронежскую медицинскую академию на стоматологический факультет, окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию.

Дмитрий Позов (фото: Instagram* / pozov)

Карьера на сцене: от КВН до «Импровизации»

Параллельно с учёбой Позов начал писать юмористические миниатюры. Это хобби быстро превратилось в новую реальность: он стал участником КВН-команд «БВ» и «Приказ 390», позже — проекта «Спорный вопрос». Это было импровизационное шоу, инициатором которого стал Станислав Шеминов.

В 2012 году команда «Спорного вопроса» переросла в телевизионный формат. Так родилось шоу «Импровизация» на ТНТ — уникальный проект, построенный на шутках без сценария. Позов стал одним из четырёх постоянных участников наряду с Арсением Поповым, Антоном Шастуном и Сергеем Матвиенко. Телеведущим шоу стал Павел Воля. «Импровизация» быстро стала хитом.

В дальнейшем Позов запустил и собственные проекты. Сначала — YouTube-шоу Pozov Rec, позже — «Поз и Кос» (в дуэте с Романом Косицыным), затем — «Площадка», где юмор соединился с футболом. Он стал желанным гостем в телешоу: «Где логика?», «Кубок фиферов», «Музыкальная интуиция» и других. Кроме того, он стал соведущим программы «Есть версия» вместе с Василием Бейнаровичем и шоу «Неигры» с Антоном Шастуном. Также у «импровизаторов» есть и совместные проекты — «Громкий вопрос», «Истории» и другие.

Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов и Антон Шастун (фото: Instagram* / pozov)

Конец «Импровизации» и личные трагедии

В декабре 2022 года телеканал ТНТ объявил о закрытии юмористической программы «Импровизация», выходившей в эфир с 2016 года. Решение вызвало недовольство у зрителей, а причиной закрытия многие назвали кадровые изменения в руководстве канала, в том числе назначение Тины Канделаки исполняющей обязанности генерального директора.

Участник шоу Антон Шастун подтвердил, что уход программы с эфира действительно был связан со сменой руководства. По его словам, команда узнала о закрытии случайно.
«О закрытии шоу "Импровизация" мы узнали случайно, и в этом проблема, — заявил Шастун. — Получилось так, что эта информация просто до нас «дотекла». Было обидно, конечно. Но в целом это рабочий процесс: мы делали программу — канал ее покупал. В какой-то момент канал сказал: программа не нужна. Ну какие могут быть обиды, это просто работа. Да, это связано со сменой руководства», — рассказал он.
Уже в 2023-м комики запустили новый проект — «Импровизаторы» на СТС. Ноябрь 2023 года стал новым этапом — Позов появился в шоу «Кулинарка» с Сергеем Горохом, где комики соревновались с профессиональными шефами. Летом 2024-го Дмитрий дал откровенное интервью Карену Адамяну и рассказал о тяжелом инциденте: обычная операция на щитовидной железе едва не закончилась трагедией. Из-за реакции на наркоз он впал в кому — на два часа. Позже выяснилось: у него были противопоказания, которые врачи не учли. После этого он решил перестраховаться и составил завещание, переписав часть имущества на детей.

Дмитрий Позов с семьей (фото: Instagram* / pozov)

Личная жизнь: любовь, дети и болезненный разрыв

Свою будущую жену, Екатерину Добрачеву, Дмитрий встретил в 2010 году. Через два года пара поженилась. В 2015 у них родилась дочь Савина, в 2019 — сын Теодор.
«Она подарила мне айфон, приставку и дочку. Разве это не идеальная жена? К тому же, она играет на бас-гитаре!» — шутил Позов.
Весной 2025 года стало известно о тяжёлом периоде в их отношениях. Позов публично признал, что они с Екатериной переживают кризис, а сам он — на грани. Он съехал из дома, начал злоупотреблять алкоголем.
«И казалось я безгранично люблю Катю, что невозможно любить сильнее, что сейчас мы решим небольшие недопонимания и продолжим быть идеальной парой. Просто надо чуть-чуть поработать над собой и всё. Но… Оказалось все не так просто. И вот тут я уже не вывез. Меня не оправдывает это. Но я съехал из дома. Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. Несколько раз поверил, что все может получиться, что мы с Катей справимся и услышим друг друга. Но все иллюзия. Все валилось ещё сильнее», — признался комик.
Он также признался, что на протяжении долгого времени ему приходилось скрывать свои настоящие эмоции и притворяться радостным, несмотря на смерть его отца и сложности в личной жизни. Позов отметил, что устал делать вид, будто у него всё в порядке, когда на самом деле 15 лет его жизни, по его словам, «идут к черту». Он призвал прекратить распространять слухи, обсуждать происходящее и высказывать советы или сочувствие, подчеркнув, что с ситуацией он и его близкие справятся самостоятельно.

Артист также попросил не трогать Катю, с которой его связывают тёплые воспоминания и уважение. Он заявил, что восхищался ею на протяжении многих лет, считает её прекрасной женщиной и будет любить её всегда как мать своих детей.

Дмитрий и Екатерина Позовы ((фото: Instagram* / pozov)
В заключение Позов обратился к аудитории с просьбой проявить понимание, сдержанность и уважение к частной жизни.

Открыто о ментальном здоровье

В отличие от многих публичных людей, Дмитрий Позов не стал скрывать свои внутренние проблемы. Он добровольно лёг в психиатрическую клинику, чтобы справиться с накопившимися травмами. Он признался: ситуация стала критической, и откладывать помощь было нельзя.
«Я стараюсь с вами быть откровенным во всём. Даже если это не очень хорошее что-то. Пусть это будет частью моей терапии. И моей ответственностью перед вами. Мои рефлексии довели меня до депрессии», — сообщил он.
Сам Дмитрий заявил, что не собирается сдаваться и строит планы на будущее. По его словам, сейчас для него важно перестать видеть перед собой только мрак и поверить, что в 40 лет начать всё с начала — это нормально. Он подчеркнул, что намерен сохранить себя ради своих детей и продолжать работать.
«У меня двое малышей, которым я очень хочу помочь в жизни и дать все, что могу. А значит мне ещё надо долго и упорно работать», — написал артист.
О том, что его выписали из медицинского учреждения, Позов сообщил 29 мая в своих социальных сетях. Он поблагодарил всех за поддержку, добавив, что лечение ещё продолжается, но острая стадия болезни уже позади.

Дмитрий Позов (фото: Instagram* / pozov)

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