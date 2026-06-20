Жена Спивакова рассказала о состоянии дирижера

20 июня 2026, 16:29

Жена Спивакова рассказала, что у него не подозревали инсульт

Владимир Спиваков (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Народного артиста СССР Владимира Спивакова госпитализировали не с инсультом — более того, даже подозрений на это состояние не возникало. Об этом РИА Новости заявила супруга дирижёра Сати Спивакова.





Ранее, в пятницу, митрополит Иларион сообщил о госпитализации маэстро именно с подозрением на инсульт. Позже он уточнил, что опасения не подтвердились, однако музыкант остаётся в клинике.



