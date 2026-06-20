Жена Спивакова рассказала о состоянии дирижера
Жена Спивакова рассказала, что у него не подозревали инсульт
Народного артиста СССР Владимира Спивакова госпитализировали не с инсультом — более того, даже подозрений на это состояние не возникало. Об этом РИА Новости заявила супруга дирижёра Сати Спивакова.
Ранее, в пятницу, митрополит Иларион сообщил о госпитализации маэстро именно с подозрением на инсульт. Позже он уточнил, что опасения не подтвердились, однако музыкант остаётся в клинике.
«Инсульта нет, и даже подозрений не было. Есть небольшая проблема , но врачи уверены, что она легко устранима», — прокомментировала жена мэтра.Владимир Спиваков — российский скрипач-виртуоз, дирижёр и общественный деятель, удостоенный звания Героя Труда РФ. Он основатель и бессменный художественный руководитель оркестра «Виртуозы Москвы», возглавляет Национальный филармонический оркестр России и является президентом Московского международного Дома музыки.