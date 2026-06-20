Известного дирижёра Владимира Спивакова увезли в больницу с подозрением на инсульт

20 июня 2026, 00:17

Владимир Спиваков (Фото: Instagram* @vladimirspivakov_official)

Дирижёра Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщил митрополит Иларион в личном Telegram-канале.





Известный музыкант родился 12 сентября 1944 года в семье пианистки и инженера в Уфе. Народный артист СССР является основателем и художественным руководителем Национального филармонического оркестра России, а также камерного коллектива «Виртуозы Москвы».





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«Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни!» — написал он.