Известного дирижёра Владимира Спивакова увезли в больницу с подозрением на инсульт
Дирижёра Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщил митрополит Иларион в личном Telegram-канале.
Известный музыкант родился 12 сентября 1944 года в семье пианистки и инженера в Уфе. Народный артист СССР является основателем и художественным руководителем Национального филармонического оркестра России, а также камерного коллектива «Виртуозы Москвы».
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Митрополит Иларион, имеющий музыкальное образование, давно знаком со Спиваковым и сотрудничал с ним в некоторых проектах. В 2011 году они вместе выступили инициаторами Московского Рождественского фестиваля духовной музыки. Митрополит обратился к россиянам с просьбой молиться о выздоровлении Спивакова.
«Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни!» — написал он.По информации Telegram-канала Mash, в связи с экстренной госпитализацией маэстро в Московском доме музыки отменили концерт, запланированный на 21 июня в Светлановском зале. Вместе со Спиваковым и «Виртуозами Москвы» в программе должна была участвовать артистка Алиса Фрейндлих.