Появилась новая информация о состоянии госпитализированного дирижёра Спивакова
Хотя народный артист СССР Владимир Спиваков остаётся в больнице, появились радостные новости о его состоянии. Об этом сообщил митрополит Иларион в своём Telegram-канале.
В ночь на 20 июня стало известно о госпитализации известного дирижёра. По словам митрополита, было подозрение на инсульт. Теперь же он написал, что худшие опасения не оправдались, хотя маэстро в настоящий момент продолжает находиться под наблюдением врачей. При этом Иларион призвал россиян не прекращать молитв о здравии музыканта.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что сквер в Сестрорецке получит имя народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Напомним, что великая актриса ушла из жизни 10 июня после продолжительной борьбы с болезнью. Ей было 84 года. Об успешной карьере и личной жизни артистки, которая была полна взлетов и падений, читайте в материале «Радио 1».
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