«Скверный характер и броские наряды»: Психолог объяснила, что не так с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Певца, актёра театра, кино, телевидения, музыкального продюсера и телеведущего Филиппа Киркорова называют королем эстрады. Больше 30 лет он собирает огромные концертные залы и, кроме знаменитых хитов, удивляет зрителей своими экстравагантными нарядами и атрибутами роскоши. Откуда у Киркорова «королевская кровь», и оправдано ли это?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что Филиппу Киркорову по всем внешним и внутренним признакам соответствует статус короля эстрады.
По словам Кардиакос, высокие люди априори обладают лидерскими качествами, потому что всегда находятся выше остальных.
Однако, в этом есть некоторый нюанс — скверность характера и чрезмерная любовь к власти.
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Психолог подчеркнула, что не каждый «разукрашенный артист» будет смотреться органично, однако для Киркорову эта яркость и неординарность к лицу.
Она добавила, что это желание доказать свою состоятельность помогает подкреплять Киркорову образ короля эстрады.
Статус короля эстрады, по мнению психолога, певец заслуживает за свои ухоженность и стиль.
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
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Рост и скверный характер
По словам Кардиакос, высокие люди априори обладают лидерскими качествами, потому что всегда находятся выше остальных.
«На него будет чаще обращен первый взор, его проще выделить из толпы. Их «виден всем» становится качественной жизненной составляющей. Высокие люди обладают нарциссизмом, с которым умеют справляться, умеют обрамлять, как бриллиант, свои лидерские качества. Они многого достигают, занимают высокие посты и статусы. Он как бы виден всем, важен и полезен», — пояснила эксперт.
Однако, в этом есть некоторый нюанс — скверность характера и чрезмерная любовь к власти.
«Скверный характер могут позволить себе только очень важные люди», — сказала психолог.
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Цирковое прошлое
Психолог подчеркнула, что не каждый «разукрашенный артист» будет смотреться органично, однако для Киркорову эта яркость и неординарность к лицу.
«У Филиппа бабушка работала в цирке. То есть он с детства наблюдал за этим и впитывал некое величие, которое получает цирковой артист, когда выходит на сцену, когда ему аплодируют, когда он может позволить себе яркие, броские наряды, что еще больше подчеркивает значимость. Для Филиппа это еще тогда стало нормой, он этим восхищался», — объяснила эксперт.
Борьба с отцом
«У Филиппа достаточно известный папа, и он на его фоне борется за статус, чтобы тоже сиять и блистать. То есть через это добивается внимания родителя, что является внутренней попыткой доказать, что он состоялся», — прокомментировала специалист.Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости / Илья Питалев)
Она добавила, что это желание доказать свою состоятельность помогает подкреплять Киркорову образ короля эстрады.
Нарциссизм и талант
Статус короля эстрады, по мнению психолога, певец заслуживает за свои ухоженность и стиль.
«Он как будто продолжает нести в себе нечто королевское: ухоженный, яркий, красивый, стильный, статусный мужчина. И рост, и наряд, и умение за собой следить — это нарциссические компоненты. Поэтому ему очень важно получать восхищение, повышать ставки, быть лучше. Но этот нарциссизм подкрепляет еще и талант подкрепляет», — отметила Кардиакос.
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Иерархия в отношениях с детьми
«Дети для Филиппа как некое продолжение себя. Это говорит в том числе и о том, что ему сложно быть разделенным, уделять внимание партнеру. А детей можно направлять. То есть у нас в иерархии родители по статусу выше. И здесь дети как возможность продолжить то, что он делает — чтобы в будущем восхищались его наследниками», — заключила Анастасия.
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Анастасия Панченко