«Жестко? Да. Стыдно? Нет»: Стася Милославская о поиске мужчины после расставания с Петровым

Стася Милославская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Стася Милославская ищет мужчину под стать себе. Ее слова приводит Voice. Девушка отметила, что «шуточки кончились».
«Мне скоро 30. Мужчина на этапе котлована — не мой вариант. Я ни с кем подниматься не собираюсь и уж тем более тащить за собой. Я молодая, успешная, амбициозная и знаю, чего хочу — поэтому рядом со мной сможет быть только такой же человек. Не обязательно из индустрии кстати. Жестко? Да. Стыдно? Нет», — пояснила Милославская.Она добавила, что практикует медитации, поскольку они избавляют ее от ненужных эмоций и мыслей. Девушка порекомендовала наполнять жизнь настоящими радостями и дисциплиной.
Кроме того, Милославская подчеркнула, что при расставании может отвлечь работа, но погрузиться в нее с головой — не выход.
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