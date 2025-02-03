«Чуть скромнее и не афишировать»: бывшая Джигарханяна о скандале с Брухуновой

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Супруги звезд должны вести себя скромнее, считает бывшая жена артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Ее слова приводит Voice.
«…Я считаю, что супруги знаменитостей должны вести себя чуть скромнее и не афишировать свои, возможно, тайные желания на всеобщее обозрение», — сказала Цымбалюк-Романовская.Таким образом она прокомментировала лайк жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой на видео о том, как найти богатого мужа в столице.
Вместе с тем Цымбалюк-Романовская считает, что в поступке Брухуновой нет ничего предосудительного.
«Уверяю, что сотни других замужних дам тоже там оставили свой лайк. Но это не является уже изменой мужу и попыткой донести, что есть намерение уйти от Петросяна», — добавила Цымбалюк-Романовская.
Перед этим стало известно, как назвали Алсу и Зару в сети после отдыха в клубе.
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Никита Кротов