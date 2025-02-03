Беременная Федункив едва не пострадала при съемках из-за участника шоу

Марина Федункив (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив едва не пострадала во время беременности на съемках шоу. Как пояснил программе «ШБ-шоу» один из участников Андрей Савочкин, женщину поднял на руки музыкант Мухаммед Биттуев, в тот момент все воскликнули, чтобы блогер отпустил Марину.
«Все мы понимали ситуацию, просто она сама решила не афишировать свое состояние. Поэтому мы приняли правила игры», — вспомнил Савочкин.В конце прошлого года Федункив крестила ребенка, но публике его не показывает.
Перед этим стало известно, какой совет жене юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой дала бывшая супруга артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.
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