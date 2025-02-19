«Живёт в обличье предателя»: Юлия Чичерина жёстко ответила на оскорбления Лёвы Би-2

Бывшая участница культовой поп-группы 2000-х «Тату» Юлия Волкова на долгое время исчезла из публичного пространства, однако в 2020-х вновь вернулась в шоу-бизнес. После распада группы певица столкнулась с множеством жизненных испытаний, но сумела их преодолеть и снова выйти на сцену. 20 февраля Волковой исполняется 40 лет. Как сложилась её жизнь после «Тату» расскажет «Радио 1».