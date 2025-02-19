«Живёт в обличье предателя»: Юлия Чичерина жёстко ответила на оскорбления Лёвы Би-2

Юлия Чичерина (фото: Telegram @julia_chicherina)
Певица Юлия Чичерина ответила на оскорбления со стороны солиста группы «Би-2» Егора Бортника*, более известного как Лёва Би-2. Она заявила, что артист «живёт в обличье предателя».
Напомним, что после отъезда из России Лёва неоднократно негативно высказывался в адрес Чичериной, с которой раньше неоднократно работал вместе. Артистка никогда не отвечала на его нападки, но сегодня всё-таки решила прокомментировать его высказывания.
По словам Чичериной, Бортник* ведёт себя как ребёнок, который своими скандалами пытается привлечь к себе внимание.
Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
По словам Чичериной, Бортник* ведёт себя как ребёнок, который своими скандалами пытается привлечь к себе внимание.
Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)
«Сейчас у него не лучшие времена – живёт в обличье предателя с постоянным чувством упущенной выгоды, на чужбине, под колкими шутками весёлых пранкеров Лексуса и Вована. Ему можно только посочувствовать», – заявила Юлия в беседе с NEWS.ru.Чичерина также отметила, что за последние годы стала намного жёстче, поэтому теперь её совершенно не трогают высказывания Лёвы, обращённые в её адрес.
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**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова