Лева Би-2 отменил концерт в Баку из-за страха

Егор Бортник* (фото: соцсети)
Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя – Егор Бортник*) неожиданно сообщил об отмене концерта в Баку.
Певец признался, что принял такое решение после того, как узнал, что в Азербайджане якобы «арестовали кого-то по заказу России». Он отметил, что теперь ему страшно гастролировать по Азербайджану, Армении, Грузии и Казахстану.
Бортник* заявил, что сейчас такое время, которое требует выдерживания паузы. Сейчас артиста одолевают страхи, которые в какой-то степени напоминают ночной кошмар.
Ранее Лева Би-2 сообщал, что продал квартиру в Москве, чтобы содержать группу. Коллектив живёт на его деньги уже полгода.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Бортник* заявил, что сейчас такое время, которое требует выдерживания паузы. Сейчас артиста одолевают страхи, которые в какой-то степени напоминают ночной кошмар.
Ранее Лева Би-2 сообщал, что продал квартиру в Москве, чтобы содержать группу. Коллектив живёт на его деньги уже полгода.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова