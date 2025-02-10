«Ползал по сцене»: Лева Би-2 назвал себя первооткрывателем квадроберов

Лева Би-2 (фото: Instagram** @levab2)
Солист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя – Егор Бортник*) назвал себя первооткрывателе квадроберов. Артист вспомнил, как на заре карьеры ползал по сцене в образе животного.
При этом музыкант отметил, что изначально не думал, что стал первым в стране квадробером, пока не наткнулся на сюжет одного из российских СМИ, в котором показали его, скачущего по сцене в маске зайца.
Кроме того, Бортник* неоднократно выступал в костюме медведя. Первый раз в таком образе он появился в 2017 году после выхода песни «Какой русский не пьёт виски?».
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*признан Минюстом России иностранным агентом
**запрещён в РФ
«Получается, что я – первооткрыватель квадроберов. Началось всё с меня. Помнишь, у меня были периоды, когда я ползал по сцене?», – подчеркнул певец.
Кроме того, Бортник* неоднократно выступал в костюме медведя. Первый раз в таком образе он появился в 2017 году после выхода песни «Какой русский не пьёт виски?».
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*признан Минюстом России иностранным агентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова