Живущий в Израиле комик Михаил Шац* рассказал о поддерживающих его в России людях

Михаил Шац* (фото: Instagram*** @mikhailshats)
Комик и телеведущий Михаил Шац*, живущий в Израиле, заявил, что в России у него остались знакомые, которые продолжают поддерживать его. Об этом он сообщил на YouTube-канале юмориста Ильи Аксельрода.
Ранее Шац назвал себя израильтянином, но, при это, подчеркнул, что по-прежнему думает о России.«Конечно, есть, их в общем немало. Есть люди, с которыми я разорвал отношения (...), но есть много бессловесной массы людей, которые будто бы не замечают то, что произошло и что изменилось. Ну и они предпочитают просто пока не говорить об этом», – объяснил комик.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
***запрещён в РФ
Анастасия Чинкова