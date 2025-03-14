НТВ: шоумен Михаил Шац* хотел тайно избавиться от квартиры на Патриарших прудах в РФ

Михаил Шац* (Фото: Инстаграм** @mikhailshats)
Шоумен Михаил Шац* предпринял попытку тайно избавиться от квартиры в РФ, сообщил телеканал НТВ в шоу «ЧП Расследование».
Отмечалось, что Шац* являлся владельцем элитных апартаментов на Патриарших прудах, за которыми теперь присматривает его друг.
Собеседник телеканала объяснил, что с недавнего времени недвижимость находится в собственности у брата артиста, который сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Шац* переписал имущество, дабы обойти закон, по которому иноагентам недоступно получение денег от продажи или сдачи жилья в аренду.
Инсайдер уверяет, что на квартиру уже успели найти покупателя.
Ранее сообщалось, что выход нового альбома уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой задерживается из-за повышенных требований Народной артистки к саунд-продюсерам.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Собеседник телеканала объяснил, что с недавнего времени недвижимость находится в собственности у брата артиста, который сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Шац* переписал имущество, дабы обойти закон, по которому иноагентам недоступно получение денег от продажи или сдачи жилья в аренду.
Инсайдер уверяет, что на квартиру уже успели найти покупателя.
Ранее сообщалось, что выход нового альбома уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой задерживается из-за повышенных требований Народной артистки к саунд-продюсерам.
Читайте также:
«Пугачева снова вышла на тропу расправ»: Собчак прокомментировала последние новости о Пугачевой
«Может быть, уже влюблены»: МакSим не стала отрицать наличие любимого после победы над зависимостью
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*признан Минюстом РФ иноагентом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева