Живущий в Израиле Максим Виторган вышел на связь после обострения конфликта с Ираном
Максим Виторган записал видеообращение из Израиля
Актёр Максим Виторган, проживающий в Израиле, вышел на связь на фоне военной операции с Ираном.
Сын актёров Аллы Балтер и Эммануила Виторгана надеялся представить в Израиле спектакль «Громкие» режиссёра Саввы Савельева. Артист исполняет в нём главную роль вместе с партнёршей Викторией Толстогановой. Однако в связи с эскалацией конфликта с Ираном поставку пришлось перенести на неопределённый срок.
«Послушайте, израильтяне дорогие. Вы, конечно, понимаете, что сегодня нашего спектакля в Тель-Авиве не будет. Но он перенесётся. В ближайшее время мы выясним сроки и сразу же сообщим. Он обязательно случится. А пока что берегите себя», – сказал Виторган в видеосообщении, опубликованном в его личном блоге.Также актёр опубликовал фото 28-летней дочери Полины, которая тоже является актрисой. Девушка снялась в сериалах «Вы все меня бесите», «Вертинский» и других известных проектах, а в 2024 году сообщила о переезде в Израиль. Вместе с отцом она пообедала в кафе.