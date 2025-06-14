Живущий в Израиле Максим Виторган вышел на связь после обострения конфликта с Ираном

14 июня 2025, 14:06

Максим Виторган записал видеообращение из Израиля

Максим Виторган (фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Актёр Максим Виторган, проживающий в Израиле, вышел на связь на фоне военной операции с Ираном.





Сын актёров Аллы Балтер и Эммануила Виторгана надеялся представить в Израиле спектакль «Громкие» режиссёра Саввы Савельева. Артист исполняет в нём главную роль вместе с партнёршей Викторией Толстогановой. Однако в связи с эскалацией конфликта с Ираном поставку пришлось перенести на неопределённый срок.





«Послушайте, израильтяне дорогие. Вы, конечно, понимаете, что сегодня нашего спектакля в Тель-Авиве не будет. Но он перенесётся. В ближайшее время мы выясним сроки и сразу же сообщим. Он обязательно случится. А пока что берегите себя», – сказал Виторган в видеосообщении, опубликованном в его личном блоге.