Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый эвакуировался из Ирана

14 июня 2025, 12:21

Mash: Никита Кологривый был в числе эвакуированных россиян из Ирана

Никита Кологривый (Фото: Инстаграм* @n.kologrivyy)

Актер Никита Кологривый был в числе эвакуированных россиян из Ирана, сообщил Телеграм-канал Mash.