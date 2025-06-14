Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый эвакуировался из Ирана
Актер Никита Кологривый был в числе эвакуированных россиян из Ирана, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что 14 российских граждан вывезли в Азербайджан через пограничный пункт «Астара».
Сегодня утром первый автобус с эвакуированными пересек ирано-азербайджанскую границу. Из 88 человек еще 56 уже пребывают на территории Азербайджана.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» обратил внимание, что люди переходят границу. Кто-то отправится домой уже сегодня, кто-то останется в Баку и улетит позднее.
Ранее сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа были эвакуированы из Ирана в Азербайджан.
Напомним, что в пятницу вечером Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив более 150 баллистических ракет. Этот шаг стал ответом на израильскую операцию под кодовым названием «Восстающий лев».
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