Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый эвакуировался из Ирана

Mash: Никита Кологривый был в числе эвакуированных россиян из Ирана
Никита Кологривый (Фото: Инстаграм* @n.kologrivyy)

Актер Никита Кологривый был в числе эвакуированных россиян из Ирана, сообщил Телеграм-канал Mash.



Отмечалось, что 14 российских граждан вывезли в Азербайджан через пограничный пункт «Астара».

Сегодня утром первый автобус с эвакуированными пересек ирано-азербайджанскую границу. Из 88 человек еще 56 уже пребывают на территории Азербайджана.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» обратил внимание, что люди переходят границу. Кто-то отправится домой уже сегодня, кто-то останется в Баку и улетит позднее.

Ранее сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа были эвакуированы из Ирана в Азербайджан.

Напомним, что в пятницу вечером Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив более 150 баллистических ракет. Этот шаг стал ответом на израильскую операцию под кодовым названием «Восстающий лев».

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Ольга Енгалычева

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