Offset не прилетел на концерт в Москву из-за ситуации в Иране
Рэпер Offset отменил московский концерт из-за конфликта Ирана и Израиля
Американский рэпер Offset не сможет выступить сегодня на концерте в Москве. Как сообщает Mash, артист не смог вылететь в Россию из-за отмены рейсов, связанных с обострением конфликта между Ираном и Израилем.
Рэпер заявил, что чувствует себя подавленным из-за сорвавшегося выступления и пообещал, что оно состоится позже.
На сцене выступят Lil Pump, Richie Wess и SmokePurppe.
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