Offset не прилетел на концерт в Москву из-за ситуации в Иране

14 июня 2025, 11:47

Рэпер Offset отменил московский концерт из-за конфликта Ирана и Израиля

Фото: iStock/rebius

Американский рэпер Offset не сможет выступить сегодня на концерте в Москве. Как сообщает Mash, артист не смог вылететь в Россию из-за отмены рейсов, связанных с обострением конфликта между Ираном и Израилем.