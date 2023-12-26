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Жорин об отказе в возбуждении дела против Пугачевой: «Здравый смысл существует»

26 декабря 2023, 19:54
Фото: istockphoto.com/Aleksandra Nigmatulina

Фото: istockphoto.com/Aleksandra Nigmatulina

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал отказ Следственного комитета РФ возбуждать уголовное дело за фейки о ВС России против певицы Аллы Пугачевой.
Он отметил, что отказ в возбуждении дела свидетельствует о наличии здравого смысла.

«Не знаю обстоятельств этого дела, знаю об этом только из СМИ, но, если отвечать на вопрос «Что это значит?», я бы ответил так: это значит, что всё-таки здравый смысл существует. Всё-таки возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой — это слишком. Она — символ. Честно говоря, было бы грустно, если бы это произошло», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru ситуацию Жорин.


Ранее сообщалось, что Аллу Пугачёву примерно час опрашивали пограничники во время её возвращения в РФ. Так, у артистки уточняли цели приезда, продолжительность визита.

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Банк «Тинькофф» разорвал сотрудничество с Настей Ивлеевой
26 декабря 2023, 19:42

Фото: iStock/AntonioGuillem

Банк «Тинькофф» разорвал сотрудничество с российской блогершей Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что последний рекламный пост с участием Ивлеевой выходил шесть дней назад. Но после вызвавшей общественное негодование вечеринки в московском клубе «Мутабор» руководство банка приняло решение расторгнуть контракт. В «Тинькофф» подчеркнули, что продолжение работы с блогершей может стать большим риском для компании.

Ранее также стало известно, что Анастасия Ивлеева, которая являлась амбассадором МТС, пропала с сайта компании. Там был размещён рекламный баннер, который гласил, что победитель конкурса сможет выиграть встречу с Ивлеевой или Нагиевым. Однако сегодня на встречу можно попасть только со вторым.

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#банк
#сотрудничество
#контракт
#блогер
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Компания МТС исключила Настю Ивлееву из списка амбассадоров
26 декабря 2023, 19:12

Фото: iStock/Poike

Российская компания телекоммуникационных услуг МТС исключила из списка своих амбассадоров блогершу Анастасию Ивлееву, это заметил Telegram-канал Baza.
Как отметили в СМИ, ранее пользователи услуг МТС могли поучаствовать в конкурсе от компании и выиграть встречу с актёром Дмитрием Нагиевым или с Анастасией Ивлеевой. Теперь же, встретиться можно только с Нагиевым.

Проблему у звезды начались после скандальной «голой вечеринки», которая состоялась 21 декабря в столичном клубе «Мутабор». На праздник собрались самые яркие представители российской эстрады, кино и интернета. Многие из них уже почувствовали «послевкусие» вечеринки.

Так, Народному артисту РФ Филиппу Киркорову пришлось публично извиняться за участие в празднике Ивлеевой, а рэпер Vasio, пришедший на мероприятие, буквально, в одном носке, отбывает своё административный арест в 15 суток за мелкое хулиганство.

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#праздник
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#наказание
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#компании
#пользователи
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Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО
26 декабря 2023, 18:06

Фото: iStock/Urupong

Блогер Анастасия Ивлеева удалила публикации, направленные против проведения Россией спецоперации на Украине, из своих соцсетей. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».
Отмечается, что из публикаций Ивлеевой пропали пост с чёрным квадратом и лозунгом, а также фотография с голубем мира и призывом прекратить конфликт на Украине.

Точно неизвестно, когда именно блогер удалила эти посты. Однако издание утверждает, что ещё вчера они отображались на её странице.

Предполагается, что такой шаг Ивлеевой связан с резонансной голой вечеринкой, которую она организовала в московском клубе «Мутаборе».

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«Я люблю свою страну»: Собчак извинилась за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
26 декабря 2023, 17:44

Фото: iStock/alexkoral

Журналистка Ксения Собчак принесла извинения за участие в голой вечеринке Насти Ивлеевой. Соответствующее обращение она опубликовала в своём Telegram-канале.
В своём извинении она отметила, что не хотела никого обидеть своим внешним видом, а также подчеркнула, что очень любит Россию. Также она добавила, что не хотела бы вызвать ненависть к себе.

Вместе с тем Собчак назвала пошлостью попытку сделать преступниками участников вечеринки Ивлеевой. По её словам, мероприятие было закрытое, поэтому фотографии и видео оттуда нельзя принимать за целенаправленную идеологическую диверсию.

Однако журналистка признала, что мероприятие действительно было проведено в неподходящее время.

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#ксения собчак
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«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой
Киркоров, Лолита и Собчак извинились за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
26 декабря 2023, 17:07

Фото: iStock/AlexanderLipko

Представители российского шоу-бизнеса посетили скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря. Общественный резонанс вызвал внешний вид звездных гостей. Редакция «Радио 1» расскажет, какими последствиями обернулось участие в мероприятии для некоторых артистов и кто уже принес извинения.

Что произошло на вечеринке Анастасии Ивлеевой


Мероприятие прошло в столичном клубе Mutabor. Среди приглашенных гостей были: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Ксения Собчак, Глюкоза и другие.

Все гости пришли на вечеринку в откровенных нарядах, в соответствии с установленным дресс-кодом almost naked («почти голый»).


Какими последствиями для Ивлеевой обернулась «голая» вечеринка


После организации скандальной вечеринки блогера Анастасию Ивлееву проверит налоговая служба. С такой инициативой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Внимание к доходам блогера привлекло ее украшение с замбийским изумрудом, которое она надела на вечеринку. На ее бедрах находилось колье из белого золота. Стоимость ювелирного украшения оценивается в 23 млн рублей.

В Госдуме призвали не прощать Киркорова, Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке
В Госдуме призвали не прощать Киркорова, Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке

Кроме того, продюсер «Бригады» Александр Иншаков направил в суд коллективный иск с требованием к Ивлеевой о переводе 1 миллиарда рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В иске также содержатся требования о запрете выступлений блогера, ее съемках в рекламе и ведения социальных сетей до решения суда. Хамовнический суд принял иск, сообщил телеграм-канал Shot.

Какие последствия для Филиппа Киркорова после вечеринки Ивлеевой


Певец Филипп Киркоров после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой лишился возможности выступить в театре. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

По ее словам, такое решение принял директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман, так как ему «позвонили из АП».
Кроме того, артиста требуют лишить звания народного артиста. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Суд утвердил арест рэпера Vacio за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой


Рэпер Николай Васильев (Vacio), который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на гениталии, привлечен к административной ответственности. Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также арестовал на 15 суток.


Кто из гостей «голой» вечеринки Ивлеевой уже принес извинения


Блогер Анастасия Ивлеева


Одной из первых за скандальную вечеринку извинилась ее организатор – блогер Анастасия Ивлеева. Она назвала мероприятие неуместным и попросила прощения перед гостями и обществом, сообщив, что вырученные средства отправит на благотворительность.

Телеведущая Ольга Орлова


В своих социальных сетях Орлова написала, что признает свою ошибку и считает мероприятие «перебором». Она также добавила, что сделала выводы и будет работать над собой.

Джиган и Оксана Самойлова


Семейная пара, посетившая скандальную вечеринку Ивлеевой, вскоре заявила, что не ожидала того, что именно будет проходить на мероприятии.

По мнению Джигана, мероприятие было отвратным и больше походило на «какой-то пранк».

Певец Дима Билан


Популярный исполнитель заявил, что отнесся к вечеринке Ивлеевой как к обычному мероприятию. Однако он не знал, что именно будет происходить. По словам Билана, вскоре он поспешил покинуть заведение и не стал публиковать фото или видео у себя в социальных сетях, так как «это нельзя транслировать в инфополе».

Певица Лолита Милявская


Артистка Лолита Милявская объяснила свое появление на «голой вечеринке» Ивлеевой усталостью, отметив, что изначально шла на арт-мероприятие.

«Вы думаете, оторваться не хотелось? Хотелось», - рассказала певица.


Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой


Певец Филипп Киркоров


Народный артист рассказал, что заглянул на мероприятие на несколько минут, однако его имя сразу стало обсуждаться в негативном контексте в числе первых.
Киркоров заверил, что не имел представления о том, что будет происходить на мероприятии, а как только понял, сразу покинул его.

«Зашел не в ту дверь» — высказался о мероприятии певец.


Журналистка Ксения Собчак


Публичные извинения принесла журналистка Ксения Собчак. Она назвала прошедшее мероприятие «нелепой безвкусицей» и заявила, что то, что происходило в клубе не должно было стать публичным.

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — отметила Собчак.


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Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
26 декабря 2023, 14:45

Фото: iStock/chanakon laorob

Народный артист России Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, видеоролик певец опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Это событие посетил и Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров.

Он заявил, что не знал о реальном характере мероприятия, а как только осознал, куда попал на самом деле — то сразу же ушёл. Киркоров подчеркнул, что в столь сложные времена звезда такой величины, как он сам, не может себе позволить участвовать в подобных «вечеринках».

«Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность с моей стороны стала причиной ограничения моего творчества в России», — извинился за свою ошибку Киркоров.

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#киркоров
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Лолита раскрыла последствия своего участия в «голой» вечеринке Ивлеевой
Лолита пожаловалась, что после участия в вечеринке Ивлеевой ее просят запретить
26 декабря 2023, 11:31

Фото: iStock/Berezko

Певица Лолита Милявская сообщила, что люди начали направлять письма с просьбой запретить её и вырезать из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
«Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось, выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач», - написала Лолита в своем Telegram-канале.

Она заявила, что последний раз возвращается к теме прошедшего мероприятия, объяснив, что все шли туда с целью посетить арт-выставку.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней прошла 20 декабря в московском клубе MUTABOR. Звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше». Среди них оказалась и Лолита Милявская.

По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».

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Миллиард рублей хотят взыскать с устроившей голую вечеринку Ивлеевой
SHOT: с Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за моральный вред
26 декабря 2023, 10:42

Фото: iStock/Zolnierek

С российского блогера Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за голую вечеринку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Актёр, продюсер Александр Иншаков и адвокат Александр Трещев составили коллективный акт к Ивлеевой. Документ подписали 23 человека. Члены инициативной группы выступают с требованием запретить блогеру сниматься в рекламе и организовывать собственные мероприятия.

Также иск предполагает выплату Ивлеевой компенсации в размере одного миллиарда рублей. В случае удовлетворения иска Хамовническим судом Москвы, полученные средства будут направлены на поддержку военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также членов их семей.

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#компенсация
#блогер
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Садальский назвал Ивлееву «дремучей тундрой»
25 декабря 2023, 19:32

Фото: istockphoto.com/alexkoral

Актёр Стас Садальский прокомментировал вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, назвав её «дремучей тундрой».
Он выразил сожаление о том, что элиту нашей страны представляют такие люди, как те, что стали участниками этой вечеринки.

«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но её компания мне казалась умнее и интереснее её. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой жопы, они ничем не могут удивить», — поделился мнением в беседе с NEWS.ru Садальский.

Артист добавил, что, хотя сам приветствует задорные и смешные акции, эта вечеринка таковой не вышла. Однако, по его мнению, наказывать участников вечеринки излишне.

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