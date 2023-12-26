Жорин об отказе в возбуждении дела против Пугачевой: «Здравый смысл существует»

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Адвокат Сергей Жорин прокомментировал отказ Следственного комитета РФ возбуждать уголовное дело за фейки о ВС России против певицы Аллы Пугачевой.
Он отметил, что отказ в возбуждении дела свидетельствует о наличии здравого смысла.
Ранее сообщалось, что Аллу Пугачёву примерно час опрашивали пограничники во время её возвращения в РФ. Так, у артистки уточняли цели приезда, продолжительность визита.
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«Не знаю обстоятельств этого дела, знаю об этом только из СМИ, но, если отвечать на вопрос «Что это значит?», я бы ответил так: это значит, что всё-таки здравый смысл существует. Всё-таки возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой — это слишком. Она — символ. Честно говоря, было бы грустно, если бы это произошло», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru ситуацию Жорин.
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Мелисса Тимофеева