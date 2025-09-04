Знакомые Лепса сообщили, что он не торопится с женитьбой на фоне долгов
Близкие Григория Лепса рассказали, почему артист пока не планирует свадьбу с молодой возлюбленной. Как сообщает «КП» со ссылкой на источники, у певца возникли финансовые трудности из-за масштабных вложений в открытие нового ресторана для состоятельных гостей.
По словам одного из собеседников издания, Лепс не ожидал, что проект потребует столь серьёзных вложений — расходы, по его оценке, составили сотни миллионов рублей. Инсайдер уточнил, что исполнитель просто не рассчитал масштаб затрат.
Отмечается, что музыкант остаётся уверенным в успехе бизнеса и надеется, что вложения скоро окупятся. Знакомые Лепса утверждают, что он взял банковский кредит, рассчитывая в будущем закрыть долги и уже потом устроить пышную свадьбу.
Ресторан, ориентированный на азиатскую кухню, пока находится на стадии подготовки и будет располагаться в центре Москвы.
