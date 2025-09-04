Знакомые Лепса сообщили, что он не торопится с женитьбой на фоне долгов

04 сентября 2025, 17:39

Григорий Лепс отложил свадьбу из-за крупных финансовых затрат

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Близкие Григория Лепса рассказали, почему артист пока не планирует свадьбу с молодой возлюбленной. Как сообщает «КП» со ссылкой на источники, у певца возникли финансовые трудности из-за масштабных вложений в открытие нового ресторана для состоятельных гостей.