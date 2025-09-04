«Аккуратнее, шептуны»: Киркоров ответил хейтерам, став наполовину невидимым

04 сентября 2025, 15:06

Филипп Киркоров снял полупрозрачное видео с посланием к недоброжелателям

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Филипп Киркоров обратился к критикам в социальных сетях. Артист опубликовал в своём личном блоге видео с необычным визуальным эффектом.





В ролике, снятом с использованием специального фильтра, певец предстал наполовину невидимым. На нём была толстовка поверх футболки с изображением американской певицы Бритни Спирс. На фоне звучала композиция Киркорова «Одинокая, нежная».



Артист подписал данную публикацию весьма загадочно.

«Аккуратнее, шептуны... Я всегда рядом, вы просто меня не видите», — гласит подпись певца.