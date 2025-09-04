«Аккуратнее, шептуны»: Киркоров ответил хейтерам, став наполовину невидимым
Филипп Киркоров снял полупрозрачное видео с посланием к недоброжелателям
Филипп Киркоров обратился к критикам в социальных сетях. Артист опубликовал в своём личном блоге видео с необычным визуальным эффектом.
В ролике, снятом с использованием специального фильтра, певец предстал наполовину невидимым. На нём была толстовка поверх футболки с изображением американской певицы Бритни Спирс. На фоне звучала композиция Киркорова «Одинокая, нежная».
Артист подписал данную публикацию весьма загадочно.
«Аккуратнее, шептуны... Я всегда рядом, вы просто меня не видите», — гласит подпись певца.Поклонники в комментариях оценили иронию артиста, многие отметили выбор футболки с Бритни Спирс. Среди реакций были такие сообщения, как «Free Britney!», «О, Бритни», а также шутливые просьбы о «кофте-невидимке».
Ранее музыкальный критик объяснил недавнее фальшивое пение Киркорова на концерте.