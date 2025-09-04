Соседов призвал дать Михаилу Шуфутинскому звание Народного артиста России
Музыкальный критик Сергей Соседов согласился с тем мнением, что шансонье Михаилу Шуфутинскому необходимо дать звание Народного артиста России. По словам эксперта, исполнитель хита «3 сентября» один из немногих, кто действительно достоин этого.
Ранее с такой инициативой выступил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Михаил Берулава. Соседов согласился с депутатом и назвал Шуфутинского народным исполнителем.
«Во-первых, этот певец давно на сцене. Во-вторых, его по сей день помнят, хотя он какое-то время даже не мелькал на экранах, пропал из виду, а может, и вовсе жил за пределами России. Но в целом это очень хороший артист, у которого узнаваемые песни, его наравне с Любовью Успенской можно считать королем русского шансона. И это так и есть», — сказал Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Как отметил критик, не редко звание Народного артиста дают недостойным для этого личностям. Шуфутинский же вполне заслуженный артист с разнообразным творчеством, а его шлягер «3 сентября» становится хитом ежегодно.