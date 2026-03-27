Зрительница рассказала, как скандал вокруг Долиной едва не испортил ей концерт
Лариса Долина собрала полный зал в Москве, несмотря на плохие продажи билетов
Зрительница концерта Ларисы Долиной Анжелика рассказала, что на выступлении артистки не осталось свободных мест. При этом за несколько часов до выхода певицы организаторы не продали и половины билетов.
В беседе с «Газетой.Ru» Анжелика рассказала, что чувствовала себя «не в своей тарелке» из-за скандала вокруг Долиной, но в итоге мероприятие ей понравилось.
«Зал был полный! Публика встречала очень тепло, дарили много букетов цветов... Я ни разу не была раньше у неё на концертах, и мне очень хотелось послушать, как она поёт в живую. Тем более в таком месте, где можно прям близко увидеть певицу. Мне понравился концерт. Лариса Александровна — обычная, как и все артисты», — поделилась зрительница.Сольный концерт Долиной прошёл 26 марта в московском баре. СМИ сообщали о низком спросе на выступление и дорогих билетах от 9,5 тысячи рублей. Издания отмечали, что организаторы могли отменить шоу из-за плохих продаж.