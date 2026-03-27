«Действительно не одинок»: Слухи о романе Бондарчука с Исаковой назвали бредом

27 марта 2026, 20:14

Анна Калашникова опровергла слухи о романе Бондарчука с Викторией Исаковой

В беседе с «Газетой.Ru» Анна заявила, что режиссёр действительно не одинок, но встречается не с вдовой Юрия Мороза. Калашникова назвала бредом распространившиеся в СМИ новости.

«Это всё бред, неправда. В звёздных кругах об этом вообще не говорят. Просто журналисты в погоне за сенсацией выдумали этот бред. Насколько я знаю, Фёдор действительно не одинок и у него есть новая возлюбленная. Она тоже актриса, но это не Виктория», — поделилась Калашникова.