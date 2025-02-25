«Зря нас развели»: Певица Саша Савельева вернулась в Россию к матери

Александра (Саша) Савельева (Фото: Телеграм @alexandrinsave)
После 15 лет жизни в Израиле певица Саша Савельева вернулась в Москву. Она сообщила, что живет сейчас с мамой, которая страдает от последствий полученной ранее серьезной травмы.
«Так получилось, что временно мы живем с мамой. Она получила сильную травму и для того, чтобы ей было удобнее ездить к врачам, она в Москве с нами», — рассказала артистка.
Муж певицы актёр Кирилл Сафонов остался в Израиле, после чего немедленно поползли слухи о разводе пары. Савельева долгое время никак не комментировала их, но в итоге решила внести ясность, заверив, то отношения с мужем хорошие, речи о разводе нет, пара готовится отметить 16-летие совместной жизни.
История их знакомства началась с сериала «Татьянин день»: мама Саши была поклонницей фильма и посоветовала его дочери. Увидев Кирилла в ночном клубе, Саша тут же узнала его. Кирилл заинтересовался яркой блондинкой и нашел номер ее телефона. Пара поженилась в 2010 году, в 2019 у них родился сын Леон.
Савельева и Сафонов купили квартиру в Израиле, куда переехали 15 лет назад. Там же, в городе Ашкелоне, живут мать Сафонова и две его сестры.
Читайте также:
Саша Савельева раскрыла, почему ей приходится жить с мамой после возвращения в Россию из Израиля
Шахназаров объяснил возвращение в РФ Сафонова и Савельевой: как живущие в Израиле артисты зарабатывают в России
«Будет дураком, если потеряет семью»: Черкасов надеется, что Арай Чобанян сумеет примириться с Ириной Пинчук
Александр Бойцов