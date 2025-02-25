«Будет дураком, если потеряет семью»: Черкасов надеется, что Арай Чобанян сумеет примириться с Ириной Пинчук

Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)
Арай Чобанян и Ирина Пинчук считались идеальной парой и воспитывали двоих детей, но внезапно всё рухнуло: из-за взлома аккаунта и обнародования интимной переписки мужа женщина решилась на развод. Их бывший коллега по реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов считает, что паре следует искать пути к примирению.
На днях в Сети разразился настоящий скандал: хакеры взломали телефон Чобаняна и обнародовали его пикантную переписку с разными девушками, напоминает StarHit. Ирина на эмоциях выложила видео в своём блоге, на кадрах которого, находясь буквально на грани истерики, она поносит своего неверного супруга.
Арай в свою очередь выложил фото явно наспех упакованных в мусорные мешки вещей и объявил, что съезжает, пообещав позже всё рассказать подписчикам.
Андрей Черкасов считает, что пара слишком поторопилась сделать свой семейный скандал достоянием широкой общественности. Не одобряет он и поведение Пинчук, которая, впрочем, и сама позже признала, что поторопилась, поддавшись эмоциям. Она затем дала время мужу, который восстановил контроль над аккаунтом, предоставить доказательства того, что опубликованная переписка, как он говорит, является фейком. Видимо, сделать он этого не сумел, так как Ирина заявила о разводе.
По мнению Черкасова, паре следовало спокойно сесть и всё обсудить, прежде чем обмениваться в Сети взаимными упрёками и нападками на потеху виртуальным зевакам. Посты, опубликованные «с пылу, с жару» и в горячке эмоций не пойдут на пользу ни Ирине, Ни Араю.
Андрей, сам недавно ставший отцом во второй раз, надеется, что Чобаняну и Пинчук удастся разрешить все недоразумения и помириться, ведь у них дети, а сами они ещё недавно буквально растворялись друг в друге.
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Арай в свою очередь выложил фото явно наспех упакованных в мусорные мешки вещей и объявил, что съезжает, пообещав позже всё рассказать подписчикам.
«Сейчас я просто тело, пустое тело», — констатировал мужчина.
Андрей Черкасов считает, что пара слишком поторопилась сделать свой семейный скандал достоянием широкой общественности. Не одобряет он и поведение Пинчук, которая, впрочем, и сама позже признала, что поторопилась, поддавшись эмоциям. Она затем дала время мужу, который восстановил контроль над аккаунтом, предоставить доказательства того, что опубликованная переписка, как он говорит, является фейком. Видимо, сделать он этого не сумел, так как Ирина заявила о разводе.
«Мое мнение, не стоит на эмоциях сразу в Интернете парафинить своего мужа перед всем честным народом. Потому что когда вы помиритесь, а это не исключено, эти же люди тебе все припомнят», — прокомментировал скандал экс-коллега по теле-стройке.
По мнению Черкасова, паре следовало спокойно сесть и всё обсудить, прежде чем обмениваться в Сети взаимными упрёками и нападками на потеху виртуальным зевакам. Посты, опубликованные «с пылу, с жару» и в горячке эмоций не пойдут на пользу ни Ирине, Ни Араю.
Андрей, сам недавно ставший отцом во второй раз, надеется, что Чобаняну и Пинчук удастся разрешить все недоразумения и помириться, ведь у них дети, а сами они ещё недавно буквально растворялись друг в друге.
«Арай будет дураком, если потеряет свою семью», — заключил Черкасов.
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Александр Бойцов