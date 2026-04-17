Стало известно о жизни актрисы Сандры Буллок после смерти возлюбленного

Сандра Буллок

Сандра Буллок потратила три года на исцеление после трагической утраты возлюбленного Брайана Рэндалла. Как сообщает источник People, близкий к актрисе, всё это время главным для неё была забота о себе и детях.



Звезда воспитывает двоих приёмных детей — 16-летнего Луи (усыновили в 2010 году) и 14-летнюю Лайлу, которую взяла из приёмной семьи в Луизиане в 2015-м. У Рэндалла осталась взрослая дочь Скайлар от предыдущих отношений.

«Она потратила много времени на исцеление, на то, чтобы быть с детьми и находиться дома. Ей было важно убедиться: и она, и дети находятся в максимально комфортной ситуации — прежде чем снова вернуться к работе», — рассказал инсайдер.

Брайан Рэндалл скончался 5 августа 2023 года в возрасте 57 лет после трёх лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Пара познакомилась в январе 2015 года на дне рождения Луи и вскоре начала роман. Их первый совместный выход в свет состоялся в октябре того же года на премьере фильма Буллок «Наш бренд — кризис». Несмотря на голливудский статус, артистка и её партнёр старались не привлекать внимание к личной жизни.

Никита Кротов

