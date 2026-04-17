Стало известно о жизни актрисы Сандры Буллок после смерти возлюбленного

Инсайдер раскрыл подробности жизни Сандры Буллок после смерти возлюбленного
Сандра Буллок потратила три года на исцеление после трагической утраты возлюбленного Брайана Рэндалла. Как сообщает источник People, близкий к актрисе, всё это время главным для неё была забота о себе и детях.
Звезда воспитывает двоих приёмных детей — 16-летнего Луи (усыновили в 2010 году) и 14-летнюю Лайлу, которую взяла из приёмной семьи в Луизиане в 2015-м. У Рэндалла осталась взрослая дочь Скайлар от предыдущих отношений.
«Она потратила много времени на исцеление, на то, чтобы быть с детьми и находиться дома. Ей было важно убедиться: и она, и дети находятся в максимально комфортной ситуации — прежде чем снова вернуться к работе», — рассказал инсайдер.
Брайан Рэндалл скончался 5 августа 2023 года в возрасте 57 лет после трёх лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Пара познакомилась в январе 2015 года на дне рождения Луи и вскоре начала роман. Их первый совместный выход в свет состоялся в октябре того же года на премьере фильма Буллок «Наш бренд — кризис». Несмотря на голливудский статус, артистка и её партнёр старались не привлекать внимание к личной жизни.