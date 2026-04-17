«В России точно нет»: Анна Старшенбаум разочаровалась в отечественном кинематографе

Актриса Анна Страршенбаум отказалась сниматься в российском кино

Анна Старшенбаум (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Актриса Анна Старшенбаум, известная по фильму «Чёрная молния» и сериалу «Кухня», заявила о завершении карьеры в российском кино.





В беседе с подписчиками 36-летняя звезда прямо сказала: «В России кино точно нет». По её словам, уже к 30 годам она не могла рекомендовать близким ни одного отечественного фильма или сериала. Главной причиной она назвала «культурный код», не вдаваясь в подробности, но подчеркнув, что это давнее и окончательное решение.



Сейчас артистка живёт на острове Самуй в Таиланде. Полностью от профессии она не отказывается — рассматривает возможность работы за рубежом, хотя признаёт языковой барьер как основное препятствие.



Если международная карьера не сложится, Старшенбаум готова сменить профессию, отметив, что актёрство перестало соответствовать её личным ценностям.



