«В России точно нет»: Анна Старшенбаум разочаровалась в отечественном кинематографе

Анна Старшенбаум (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Актриса Анна Старшенбаум, известная по фильму «Чёрная молния» и сериалу «Кухня», заявила о завершении карьеры в российском кино.



В беседе с подписчиками 36-летняя звезда прямо сказала: «В России кино точно нет». По её словам, уже к 30 годам она не могла рекомендовать близким ни одного отечественного фильма или сериала. Главной причиной она назвала «культурный код», не вдаваясь в подробности, но подчеркнув, что это давнее и окончательное решение.

Сейчас артистка живёт на острове Самуй в Таиланде. Полностью от профессии она не отказывается — рассматривает возможность работы за рубежом, хотя признаёт языковой барьер как основное препятствие.

Если международная карьера не сложится, Старшенбаум готова сменить профессию, отметив, что актёрство перестало соответствовать её личным ценностям.


Никита Кротов

