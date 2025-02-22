Звезда «Дальнобойщиков» Наталья Егорова срочно обратилась к врачам из-за проблем с сердцем

Наталья Егорова (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Народная артистка РФ, режиссёр и педагог Наталья Егорова была вынуждена в экстренном порядке обратиться к медикам. У актрисы внезапно резко обострились проблемы с сердцем, которые она испытывает уже довольно давно.
О неприятностях со здоровьем у звезды советского и российского театра, кино и телевидения сообщил телеграм-канал SHOT. После многочисленных жалоб врачи установили, что проблемы с сердцем у Натальи Сергеевны усугубляются различными хроническими заболеваниями. На ближайшее время ей назначили полное и всестороннее обследование, чтобы проверить артистку на предмет сердечной недостаточности и подобрать соответствующую терапию.
Уроженка Ставрополя Наталья Егорова в 1975 году окончила актёрский факультет Школы-студии (вуза) имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького, но сниматься в кино она начала ещё в 1970 году. Среди её работ роли в таких известных картинах, как «Старший сын», где её партнёрами по съёмочной площадке были Евгений Леонов, Николай Караченцов и Михаил Боярский, «Два капитана», «Влюблён по собственному желанию с Олегом Янковским, «Тайны дворцовых переворотов», где она сыграла императрицу Екатерину Великую, и множество других ярких ролей и воплощённых персонажей.
Более молодым зрителям актриса известна по сериалу «Дальнобойщики» с Виктором Гостюхиным и Владиславом Галкиным в главных ролях и другим телепроектам.
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Уроженка Ставрополя Наталья Егорова в 1975 году окончила актёрский факультет Школы-студии (вуза) имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького, но сниматься в кино она начала ещё в 1970 году. Среди её работ роли в таких известных картинах, как «Старший сын», где её партнёрами по съёмочной площадке были Евгений Леонов, Николай Караченцов и Михаил Боярский, «Два капитана», «Влюблён по собственному желанию с Олегом Янковским, «Тайны дворцовых переворотов», где она сыграла императрицу Екатерину Великую, и множество других ярких ролей и воплощённых персонажей.
Более молодым зрителям актриса известна по сериалу «Дальнобойщики» с Виктором Гостюхиным и Владиславом Галкиным в главных ролях и другим телепроектам.
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Александр Бойцов