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Роман со Смоляковым, пластика как у Деми Мур и конфликт с Машковым: почему вдову Табакова Марину Зудину заменили мужчиной на сцене

Марина Зудина (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Марина Зудина (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Вот уже шесть лет Марина Зудина — вдова легендарного актера Олега Табакова. Мэтр ушел из жизни весной 2018 года. С того времени Зудину то и дело обсуждали пользователи Сети. Сначала ее подозревали в романе с Андреем Смоляковым, затем прокомментировали ссору с Владимиром Машковым в «Табакерке» и бойкот Константина Богомолова, а подлила «масла в огонь» скандальный инцидент с несостоявшейся невесткой Софьей Синицыной и тайной внучкой Мией.
Сегодня Марину Зудину тяжело узнать. В последнее время общественность вовсю судачит о ее внешних изменениях и явных погрешностях пластических хирургов.

Роман со Смоляковым

Уже спустя год после смерти Олега Табакова, а именно, в конце 2019 года, овдовевшей женщине стали активно приписывать тайные отношения с женатым актером Андреем Смоляковым. А все из-за того, что артистов засняли в Лондоне на Неделе российского кино.

Андрей и Марина тепло улыбались друг другу и обнимались при выходе в свет. Поэтому неудивительно, что многие журналисты захотели рассказать о переменах в личной жизни Марины Зудиной. Актриса отмечала, что Смоляков в Лондоне был с супругой, а их связывает 30-летняя дружба и не более.

Марина Зудина (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Убрали со сцены

После ухода Олега Табакова из жизни Зудина больше не была топовой актрисой «Табакерки». Под удар попал и ее сын, Павел Табаков, который тоже потерял большое количество ролей. Марина не таила, что за шесть лет она не получила ни одной ключевой роли на родной сцене. А ведь при Табакове она считалась примой «Табакерки».

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У Марины Зудиной не сложились творческие отношения с новым худруком «Табакерки» Владимиром Машковым. Не рассмотрев ее талант и талант сына, Народный артист РФ просто убрал ее со сцены. Однако штатной актрисой она все же осталась, получает заработную плату. Судачат, что под 200 тысяч рублей ежемесячно.

Если на Владимира Машкова Марина все еще обижена, то Константину Хабенскому она выражает искреннюю благодарность. Оказалось, что худрук МХТ им. Чехова не забыл о ней хотя бы из уважения к ее почившему мужу. В театре Зудина занята в трех спектаклях, вышедших еще при жизни Табакова.

Марина Зудина, Мария Табакова и Павел Табаков (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Зудину заменили мужчиной

Три года назад Марина Зудина должна была участвовать у Константина Богомолова в спектакле «На всякого мудреца» одного из ключевых персонажей — Софью Турусину. Но в последний момент режиссер решил внести корректировки и вдову Табакова вдруг заменили другим артистом — мужчиной. А до этого Богомолов исключил ее из театральной постановки «Идеальный муж».

Марина Зудина не стала открыто скандалить, поскольку именно Константин Богомолов открыл перед ней киноиндустрию и обеспечил ролью в сериале «Содержанки». Именно поэтому вдова легендарного актера говорила, что просто «концепция поменялась».

Мия Табакова (Фото: Марина Зудина, Мария Табакова и Павел Табаков (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Отношения с внучкой

О внучке Мии Марина рассказала, когда малышке исполнился год. Это дочь ее старшего сына, Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной. Кстати, бракосочетания не было, вместо этого молодые родители живут отдельно друг от друга.

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Девочка живет с мамой, а Павел Табаков сполна выполняет родительские обязанности. Души не чает в единственной внучке и Зудина. Говорит, что с радостью с ней проводит время и даже выставляет фото подросшей малышки в соцсетях.

Марина Зудина (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Пластика как Деми Мур

Долгое время внешность Марины Зудиной не имела ни одного изъяна, однако годы берут свое. Ради сохранения молодости артистка прибегала к косметолконогическим процедурам, в том числе разным видам иглоукалываний. А потом Марина постоянно начала обращаться к филлерам с вытекающими побочными эффектами. В настоящий момент вдову Табакова не узнать.

Сначала артистка удивила заметными переменами во внешности на прощании с Ириной Мирошниченко, а потом испугала фанатов в программе «Мой герой». Эксперты полагают, что Народная артистка РФ легла под нож пластического хирурга и сделала операцию, которую ранее выполнила американская актриса Деми Мур и нарвалась на волну хейта.

Некоторые полагают, что Зудина выполнила эндоскопический лифтинг и пластику губ по методу Кессельринга.

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#статьи
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#театр
Трансгендерную* звезду из «Эйфории» вновь признали мужчиной в новом паспорте США
22 февраля 2025, 05:10

Хантер Шефер (Фото: Instagram**/hunterschafer)

Трансгендерную* звезду сериала «Эйфория» Хантер Шефер вновь признали мужчиной в новом паспорте США. Этим поделилась сама актриса в своих соцсетях.
В своем посте актриса опубликовала фото паспорта, где в графе пола стоит мужской. Данное изменение последовало после распоряжения президента США Дональда Трампа о признании в стране только двух полов.

Ее недавно 26-летняя Шефер считалась трансгендерной* женщиной. Хантер сменила пол еще в подростковом возрасте. Судя по паспорту, теперь ее вновь признали мужчиной.

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Возвращение Бородача и Жорика Вартанова: «Наша Russia» появится на телеэкранах после 13-летнего отсутствия
22 февраля 2025, 02:37

Фото: iStock/simpson33

Ставшее легендарным юмористическое шоу «Наша Russia» возвращается на российские телеэкраны уже 7 марта. Последний выпуск любимой всеми передачи вышел еще 13 лет назад. Зрителям пообещали возвращение «Сев-Кав TV» и депутатов Пронина и Мамонова.
Как пишут Starhit, первый выпуск будет посвящен прекрасной половине в связи с празднованием Международного женского дня. Зрителям представят музыкальный фильм, режиссером которого заявлен Саша Абдуллаев, известный по успешному скетчкому «Демис и Марина». Также Гарик Мартиросян вновь примерит роль оператора Жорика Вартанова из «Сев-Кав TV».

К тому же заявлено возвращение охранника Бородача, которого ждет пышная свадьба. Сергей Светлаков появится в фильме в роли инспектора ГИБДД, не берущего взяток. Еще актер появится образе Сергея Белякова, который любит разговорить с телевизором. В числе звезд, снявшихся в новой «Наша Russia», заявлены Филип Киркоров и Любовь Успенская.

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Одна из сестер Кардашьян выпустила в продажу вагинальную жвачку
TMZ: Кортни Кардашьян начала продавать вагинальную жвачку
22 февраля 2025, 00:32

Кортни Кардашьян (Фото: Instagram*/kourtneykardash)

Старшая из сестер Кардашьян Кортни выпустила в продажу линейку вагинальной жвачки. Об этом пишет TMZ.
«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко включить в свой распорядок дня. Наконец-то появился продукт, который эффективен, удобен и приятен в приеме — очень рекомендую!» — прокомментировала выпуск жвачки Кортни.

Продукт предназначен для поддержания нужного уровня рН в организме. По словам Кортни, жвачка благоприятно влияет на женское здоровье и обеспечивает свежесть. Одна ее пластинка сопоставима с употреблением 100 грамм ананаса. Помимо сказанного, как отметила Кортни, жвачка укрепляет иммунитет и борется с заболеваниями кишечника.

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#здоровье
#иммунитет
#звёзды
#сша
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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
Певица Betsy: мне некомфортно общаться со своим классом, они для меня другие
21 февраля 2025, 23:40

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Исполнительница хита «Сигма бой» 11-летняя Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила в беседе с NEWS.ru, что не общается с одноклассниками из-за дискомфорта.
По ее словам, отношения с ровесниками не складываются, потому что она не имеет с ними общих интересов и редко бывает в школе — примерно два раза в неделю.
«Вообще я со своим классом не сильно общалась все эти пять лет. Как-то так получилось, такой у нас класс, что у всех разные интересы и мне некомфортно общаться со своим классом, потому что они для меня другие. Это не свои люди, но зато я могу найти общий язык с более старшими ребятами», — поделилась артистка.
Однако Чертищева подчеркнула, что никакого буллинга в ее адрес со стороны одноклассников нет.

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#отношения
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#певица
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«Откровенное платье и томный взгляд»: Фотосессия Седоковой показала, что она отходит от трагедии с Тиммой
Оправившаяся от трагедии певица Анна Седокова снялась в откровенной фотосессии
21 февраля 2025, 22:31

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)

Создаётся впечатление, что певица Анна Седокова уже полностью оправилась от недавней трагедии с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой. Артистка на глазах становится всё раскованнее и увереннее в себе.
В феврале она уже дала первый концерт через два месяца после смерти экс-супруга, напоминает издание Woman.ru. После того выступления певица обратилась с эмоциональным и трогательным обращением к поклонникам.

«Только что закончился концерт, и я хочу сказать вам огромное спасибо. Это было очень сложно и непонятно, но спасибо вам за вашу любовь», — написала Анна в своей социальной сети.

Несмотря на то, что все билеты на концерт были проданы, публика в клубе, где расположена площадка, вела себя довольно сдержанно на фоне недавних трагических событий в личной жизни певицы.

Седокова не собирается останавливаться на достигнутом. Параллельно с возобновлением концертной деятельности она снова стала регулярно публиковать контент в социальных сетях. Ни для кого не секрет, что обладающая весьма привлекательной внешностью артистка никогда не стеснялась выставлять на всеобщее обозрение откровенные фотографии. Прежде некоторые считали, что таким образом она пытается заставить ревновать Яниса Тимму.

Около месяца бывшая солистка группы «ВИАгра» хранила молчание, а прервала его роликом, в котором объясняла, как тяжело приходит в себя после смерти некогда любимого и близкого человека. В доказательство того, что она уже на пути к полному восстановлению, она выложила три довольно эротичные фотографии.

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)

На снимках 42-летняя Анна позирует с томным взглядом и в облегающем платье на тонких бретелях, стоя под струями душа. Образ дополнили массивная золотая цепь и серьги.

«Красивые картинки из прошлого», — подписала Седокова.

Этим она как бы дала понять, что фотографии сделаны до смерти бывшего мужа, но пользователи Сети ей не поверили. Или сделали вид, что не поверили. Вспомнить хотя бы то, как её травили в интернете за участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», хотя всем было прекрасно известно, что съёмки проводились задолго до того, как передача вышла в эфир и Тимма был в то время ещё жив. В любом случае, на певицу обрушилась новая волна ненависти.

«"Такая отвратная", "Фото из прошлого, в котором новое недавнее лицо? Может, не настолько прошлое?", "Быстро очухалась, однако", "Так это недалекое прошлое. Лицо с последних пластик", "Внешность у нее шикарная, а вот душе — работать и работать", "Ну зачем это? То ноет наигранно, то жопу выставляет. Ну будь собой-то уже, ну определись. Чего же ты как вша скачешь? Это уже и не красиво"», — пишут комментаторы.

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)

Многие, даже допуская, что это старые фото, осудили Анну за их публикацию в то время, когда семья Тиммы ещё в трауре. Артистка же говорит, что после смерти Яниса каждый раз, падая, она пыталась подниматься снова, и на этот раз ей, кажется, удалось взять себя в руки. Однако возможность комментариев к фотографиям Седокова на всякий случай заблокировала.

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