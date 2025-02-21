Роман со Смоляковым, пластика как у Деми Мур и конфликт с Машковым: почему вдову Табакова Марину Зудину заменили мужчиной на сцене

Вот уже шесть лет Марина Зудина — вдова легендарного актера Олега Табакова. Мэтр ушел из жизни весной 2018 года. С того времени Зудину то и дело обсуждали пользователи Сети. Сначала ее подозревали в романе с Андреем Смоляковым, затем прокомментировали ссору с Владимиром Машковым в «Табакерке» и бойкот Константина Богомолова, а подлила «масла в огонь» скандальный инцидент с несостоявшейся невесткой Софьей Синицыной и тайной внучкой Мией.