Актриса Елена Кондулайнен снова пожаловалась врачам на частичную потерю речи

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66-летняя актриса Елена Кондулайнен снова пожаловалась медикам на частичную потерю речи и постоянное чувство страха. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что Елена снова стала чувствовать себя хуже всего спустя два месяца после того, как заговорила после инсульта. Артистка жалуется на то, что у нее не работает правая часть тела, пропадает память и зрение. Также ее беспокоит шум в ушах.
На сегодняшний день актрисе трудно говорить и передвигаться. По словам Кондулайнен, она постоянно испытывает тревогу и плачет.
Согласно информации канала, врачи выдали Елене направление на курс повторной реабилитации после инсульта.
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На сегодняшний день актрисе трудно говорить и передвигаться. По словам Кондулайнен, она постоянно испытывает тревогу и плачет.
Согласно информации канала, врачи выдали Елене направление на курс повторной реабилитации после инсульта.
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Екатерина Коршунова