Звезда «Реальных пацанов» разбил чужую машину за 80 миллионов рублей
Актер Владимир Селиванов случайно разбил Mercedes в автосалоне
Российский актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», повредил автомобиль Mercedes в автосалоне. Об этом он рассказал StarHit.
По словам знаменитости, он пришел выбирать новую машину и увидел Aston Martin стоимостью 80 млн рублей. Ему захотелось сесть внутрь и потрогать руль. Сотрудники узнали артиста и разрешили. Селиванов завел мотор и случайно сдал назад, врезавшись в припаркованную иномарку.
«Сначала реакция была шоком, потом принятие. Очень надеюсь, что страховка все покроет, ну или мне придется пойти работать в этот салон на много лет, а с карьерой актера и певца придется повременить», — поделился Селиванов.