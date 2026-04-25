Звезда «Реальных пацанов» разбил чужую машину за 80 миллионов рублей

25 апреля 2026, 12:13

Актер Владимир Селиванов случайно разбил Mercedes в автосалоне

Владимир Селиванов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Российский актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», повредил автомобиль Mercedes в автосалоне. Об этом он рассказал StarHit.





По словам знаменитости, он пришел выбирать новую машину и увидел Aston Martin стоимостью 80 млн рублей. Ему захотелось сесть внутрь и потрогать руль. Сотрудники узнали артиста и разрешили. Селиванов завел мотор и случайно сдал назад, врезавшись в припаркованную иномарку.

«Сначала реакция была шоком, потом принятие. Очень надеюсь, что страховка все покроет, ну или мне придется пойти работать в этот салон на много лет, а с карьерой актера и певца придется повременить», — поделился Селиванов.